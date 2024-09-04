شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE 4 سيمتلك شاشة OLED على غرار جميع هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة آبل الجيل الرابع من iPhone SE فى أوائل العام المقبل بشاشة OLED لأول مرة، مما يمثل اكتمال اعتماد آبل لتقنية OLED في جميع طرز أيفون.

ووفقًا لـ "Nikkei Asia" فإن الابتعاد عن شاشات LCD سيستبعد اثنين من مصنعى اللوحات اليابانيين منذ فترة طويلة Japan Display (JDI) وSharp، من سلسلة توريد ايفون الخاصة بشركة أبل.

وفى عام 2017، قدمت أبل شاشات OLED مع iPhone X، ومنذ ذلك الحين، حلت شاشات OLED محل شاشات LCD فى طرازات iPhone الراقية من أبل، وقد أثر هذا التحول بشكل كبير على موردى LCD، وفى عام 2015، قدمت JDI وSharp حوالى 200 مليون لوحة LCD سنويًا لأجهزة أيفون.

ومع ذلك، بحلول عام 2023، انخفض هذا العدد بشكل كبير إلى حوالى 20 مليون، ومؤخرًا، شهد تبنى أبل التدريجى لـOLED قيام كل من مصنعي LCD اليابانيين بتوريد طرازات iPhone SE فقط.

وتوفر JDI شاشات OLED صغيرة فقط لأجهزة مثل ساعات ابل، وتركز JDI على تجديد استراتيجيتها التجارية حول شاشات LCD لتطبيقات السيارات، بينما تعمل Sharp على تقليص أعمالها في LCD، والتي كانت في المقام الأول لأجهزة التلفزيون.

وأفادت التقارير أن شركة ابل بدأت في تقديم طلبات للحصول على شاشات OLED لجهاز iPhone SE القادم من مجموعة BOE Technology Group الصينية وشركة LG Display الكورية الجنوبية.

ويُشاع أن الجيل الرابع من iPhone SE يتميز بتصميم يشبه iPhone 14، وFace ID بدلاً من Touch ID، ومنفذ USB-C، وزر Action، ومودم 5G مصمم من ابل، ومعالج A18، ومظهر شاشة كاملة يلغي زر الصفحة الرئيسية، ومن المتوقع أن ينمو حجم شاشة الجهاز من 4.7 بوصات إلى 6.06 بوصات، ومن المرجح أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي الداخلية 8 جيجابايت، ارتفاعًا من 4 جيجابايت في طراز 2022، بسبب متطلبات الأجهزة الخاصة بـ Apple Intelligence.

من المتوقع أن يبدأ موردو ابل في زيادة الإنتاج الضخم للجهاز في أكتوبر من هذا العام، ويمكن إصدار الجهاز قبل رأس السنة القمرية الجديدة في يناير 2025، ومع ذلك، تم الإعلان عن جميع طرز iPhone SE الثلاثة الموجودة في مارس على مر السنين، لذلك يبدو إصدار مارس 2025 ممكنًا أيضًا.