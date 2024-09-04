تكنولوجيا: قيادة المستقبل: شركة تشانجان للسيارات تستعرض ثلاثة علامات تجارية رئيسية في الشرق الأوسط وتعزز التزامها بالمنطقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية، 31 أغسطس 2024 – تعزز شركة تشانجان للسيارات أكثر من 30 عامًا من التفوق في صناعة السيارات في الشرق الأوسط من خلال علاماتها التجارية الثلاث الكبرى. لتأكيد ريادتها في المستقبل، أطلقت تشانجان اليوم رسميًا سيارة CHANGAN UNI-S التي تقدم للمستخدمين جودة عالية وأناقة وعملية. كما تستعرض لأول مرة في المنطقة علامتها التجارية الراقية AVATR الذكية عاطفيًا إلى جانب علامتها التجارية الشابة والمبتكرة للطاقة الرقمية الجديدة DEEPAL. بهذا، تتخذ شركة تشانجان للسيارات خطوة هامة إلى الأمام لتسريع عملياتها الموطّنة في الشرق الأوسط، وهو جزء رئيسي من استراتيجيتها العالمية، حيث تخدم الآن 400,000 مستخدم في المنطقة.

صرح السيد وانغ جون، رئيس شركة تشانجان للسيارات، قائلاً: “نحن ملتزمون بتلبية احتياجات العملاء العالميين المتنوعة من خلال إنشاء مجموعة علامات تجارية متميزة – CHANGAN، AVATR وDEEPAL. سنواصل توسيع مجموعة منتجاتنا في الشرق الأوسط، وتوسيع نطاق تغطيتنا لأسواق محددة، والاستمرار في إعطاء الأولوية لخدمة العملاء لتلبية احتياجات المزيد من المستهلكين.”

قيادة مستقبل التنقل مع إطلاق ثلاث علامات تجارية رئيسية

CHANGAN

تستعرض شركة تشانجان للسيارات رؤيتها لمستقبل التنقل من خلال سيارة CHANGAN E07 وإطلاق سيارة CHANGAN UNI-S في الشرق الأوسط.

تُعتبر سيارة CHANGAN E07 أول سيارة يتم بناؤها على منصة SDA، وتوفر للمستخدمين عالمًا جديدًا من التجارب. فهي متعددة الاستخدامات كسيارة بيك أب، وأنيقة كسيارة كوبيه، وواسعة كسيارة MPV – كما أنها تتميز بأحدث التقنيات الرقمية لتلبية متطلبات المستخدم. تم الاعتراف بتصميمها الأيقوني بالفعل من خلال جائزة IF Design Award لعام 2024.

مع إطلاق سيارة CHANGAN UNI-S في الشرق الأوسط، تواصل شركة تشانجان للسيارات التأكيد على التزامها بتلبية احتياجات المستخدمين الشباب في المنطقة من خلال تصميم مميز وأداء استثنائي وتقنيات متقدمة. قال السيد كلاوس زيورا، نائب رئيس التصميم في شركة تشانجان: “يتركز تصميم سيارة CHANGAN UNI-S حول البساطة والتكنولوجيا.”

تتوفر الآن سيارات CHANGAN UNI-S للطلب المسبق من خلال شبكة مبيعات وخدمات تشانجان الواسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى القنوات عبر الإنترنت.

مواصلةً لتاريخها العريق في المنطقة، قدمت الشركة اليوم أول طراز CHANGAN UNI-S إلى أحد العملاء في الرياض – وهو من بين أول دفعة من المستخدمين عندما دخلت شركة تشانجان للسيارات رسميًا السوق السعودية في عام 2015. يمثل هذا الإنجاز الجديد شهادة على ثلاثة عقود من الشغف والعاطفة والجودة والابتكار من شركة تشانجان للسيارات.

AVATR

تُعد العلامة التجارية الفاخرة AVATR من شركة تشانجان للسيارات رفيقًا عاطفيًا ذكيًا، حيث تجمع بين أحدث التقنيات المطورة بالتعاون مع شركة CATL وهواوي، والرؤية الجمالية التي تم إنشاؤها بواسطة فريق تصميم شركة تشانجان للسيارات في ميونيخ بألمانيا. تقدم الطرازات الرئيسية للعلامة التجارية AVATR 11 وAVATR 12 قدرات رائدة في الصناعة في القيادة الذكية والتجارب الرقمية.

DEEPAL

تستعرض العلامة التجارية للسيارات الكهربائية DEEPAL متعة القيادة الكهربائية. فقد جعل تصميمها الأنيق وتقنياتها الرقمية المتقدمة منها مفضلة لدى عشاق التكنولوجيا الشباب في جميع أنحاء العالم. حصلت سيارة DEEPAL L07 الأنيقة على جائزة Red Dot Award لتصميم المنتج لعام 2023، وبالإضافة إلى سيارة DEEPAL S07، حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في المبيعات بين علامات السيارات الكهربائية في الصين، حيث تجاوزت حاجز 100,000 وحدة خلال 14 شهرًا من إطلاقها.

تعميق العمليات المحلية ووضع معايير جديدة للخدمات المستقبلية

لتأكيد تركيزها على العملاء، تسرع شركة تشانجان للسيارات جهودها لتوطين عملياتها في الشرق الأوسط من خلال التحضير لتأسيس شركات تابعة إقليمية واستكشاف استراتيجية “محرك مزدوج” مع عمليات متكاملة ووكلاء إقليميين.

كجزء من ذلك، تبني الشركة نظام تشغيل للسوق الإقليمي وتعمل على تطوير أعمال السيارات وقطع الغيار في المنطقة. يتضمن ذلك افتتاح مركز مستودع قطع الغيار في الشرق الأوسط في دبي، مما سيحسن بشكل كبير شبكة خدمات شركة تشانجان للسيارات في المنطقة.

تأكيدًا على التزامها بتعميق التوطين وتعزيز رعاية العملاء، تشمل جهود شركة تشانجان أيضًا إنشاء فريق صيانة محترف وجلب برنامج خدمة العملاء withU إلى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذا العام مع Huawei Cloud لتقديم حلول تجارب مستخدم أذكى في الشرق الأوسط. كما افتتحت تشانجان أكبر متجر لها خارج الصين في الرياض، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة للشركة.

من خلال تعميق وجودها في السوق والاستمرار في تحسين نظام الخدمة الخاص بها، تهدف شركة تشانجان للسيارات إلى ضمان تجربة تنقل استثنائية لعملائها في الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة تشانجان للسيارات

مع علاماتها التجارية CHANGAN وDEEPAL وAVATR، تُعد شركة تشانجان للسيارات واحدة من “الأربع الكبار” في صناعة السيارات الصينية. لديها 22 منشأة إنتاجية في 12 قاعدة إنتاج حول العالم. يربط شبكة البحث والتطوير العالمية الخاصة بها 10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ وبكين وشنغهاي ودينغتشو وخفي في الصين، تورينو في إيطاليا، يوكوهاما في اليابان، برمنغهام في المملكة المتحدة، ديترويت في الولايات المتحدة وميونيخ في ألمانيا)، ويجمع بين مواهب أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة. كان للشركة حضور في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، حيث بلغت مبيعاتها التراكمية 400,000 وحدة. لتوسيع بصمتها العالمية بشكل أكبر، أطلقت الشركة في عام 2023 خطة المحيط الشاسع. ومع مهمة “قيادة ثقافة السيارات وتحسين حياة الإنسان”، تتجه شركة تشانجان للتحول إلى شركة تقنية تنقل ذكي منخفض الكربون تساهم في المجتمع وتلبي احتياجات الناس لحياة أفضل.

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