شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح Android 15 رسميا.. لكن لبعض المستخدمين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار أندرويد 15 رسميًا، لكنه ليس متاحًا للجميع بعد، واعتبارًا من الآن، التحديث متاح فى المقام الأول للمطورين والمستخدمين المسجلين فى برنامج Android 15 QPR (إصدار المنصة ربع السنوي) التجريبى، وجعلت جوجل الكود المصدر متاحًا من خلال مشروع Android Open Source Project (AOSP)، مما يسمح للمطورين بالبدء فى العمل مع المنصة الجديدة.

وبالنسبة للمستخدمين العامين، سيتم طرح أندرويد 15 فى الأسابيع المقبلة، بدءًا بأجهزة Pixel المدعومة، كما ستتلقى الشركات المصنعة الأخرى التحديث فى الأشهر التالية، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ليس كل الأجهزة من هذه العلامات التجارية ستحصل على التحديث على الفور.

الميزات الرئيسية لنظام Android 15

يقدم تحديث Android 15 تحسينات كبيرة فى تجارب الوسائط والكاميرا، وخاصة على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطى، وفقًا لمدونة Android Developers.

مع Android 15، يتمتع المطورون بحرية إنشاء جميع أنواع التطبيقات لأن البرنامج مفتوح المصدر، مما يعنى أنه يمكن لأى شخص الوصول إليه واستخدامه، ويعمل Android 15 بشكل جيد مع أدوات مثل Android Studio وJetpack Compose، وهى برامج تساعد المطورين فى تصميم وبناء التطبيقات.

وهذا يعنى أنه يمكنهم إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة على أجهزة أندرويد المختلفة، سواء كانت هاتفًا أو جهازًا لوحيًا أو أى شيء آخر، وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك المهتمين حقًا بكيفية عمل أندرويد خلف الكواليس، فإن الكود متاح لهم للبحث فيه ومعرفة المزيد.

ويقدم Android 15 العديد من التحسينات لتحسين التجربة الشاملة، وأصبحت تعدد المهام على الشاشة المنقسمة أكثر كفاءة الآن، حيث يتمكن المستخدمون من حفظ مجموعات التطبيقات المفضلة لديهم للوصول السريع، ويعزز التحديث أيضًا دعم الشاشات الكبيرة، مما يجعل من السهل التبديل بين التطبيقات على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي.

ويتمثل التحسن الملحوظ الآخر فى الدعم المحسن لمحتوى HDR وSDR على الأجهزة ذات الشاشات المختلطة، ويضمن هذا عدم ظهور محتوى SDR باهتًا عند عرضه جنبًا إلى جنب مع محتوى HDR، ويقدم Android 15 أيضًا ميزات متقدمة للصوت والكاميرا، بما فى ذلك Low Light Boost للحصول على معاينات أفضل للصور فى ظروف الإضاءة المنخفضة والتحكم الدقيق فى شدة الفلاش.

ميزات الخصوصية والأمان

يواصل Android 15 التركيز على خصوصية المستخدم وأمانه. يقدم التحديث ميزة جديدة تسمى Private Space، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مساحة منفصلة وآمنة على أجهزتهم للتطبيقات الحساسة، بالإضافة إلى ذلك، يدعم Android 15 عمليات تسجيل الدخول بمفتاح المرور ويضيف آليات للكشف عن وقت تسجيل التطبيق، مما يساعد فى حماية بيانات المستخدم.

Android 15: التوفر

بينما يتوفر Android 15 الآن من خلال AOSP وبرنامج QPR التجريبى، سيحتاج المستخدمون العامون إلى الانتظار حتى الطرح الرسمى، والذى سيبدأ بأجهزة Pixel المدعومة، ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون فى الحصول على تجربة مبكرة لنظام Android 15 الانضمام إلى برنامج QPR التجريبى، ولكن يجب أن يكونوا على دراية بأن الإصدارات التجريبية قد تواجه مشكلات تتعلق بالاستقرار.