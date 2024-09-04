شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب الذكاء الاصطناعى.. Nvidia تخسر 279 مليار دولار من قيمتها فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسهم شركة Nvidia بنسبة 9.5% مؤخرا لتخسر 279 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو ما يعد أكبر انخفاض على الإطلاق حدث في يوم واحد فقط في القيمة السوقية لشركة أمريكية، حيث خفف المستثمرون من تفاؤلهم بشأن الذكاء الاصطناعي في موجة بيع واسعة النطاق في السوق بعد بيانات اقتصادية فاترة.

وخسرت Nvidia مبلغ 279 مليار دولار من القيمة السوقية، وهو مؤشر رئيسي على أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة التي غذت الكثير من مكاسب سوق الأسهم هذا العام، كما انخفض مؤشر PHLX للرقائق بنسبة 7.75%، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2020.

وتأتي أحدث المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي بعد أن قدمت Nvidia يوم الأربعاء الماضي توقعات ربع سنوية فشلت في تلبية التوقعات العالية للمستثمرين الذين قادوا ارتفاعًا مذهلاً في أسهمها، وقال "تود سون" استراتيجي الصناديق المتداولة في البورصة في شركة ستراتيجاس للأوراق المالية: "لقد ذهبت مثل هذه المبالغ الضخمة من المال إلى التكنولوجيا وأشباه الموصلات في الأشهر الاثني عشر الماضية لدرجة أن التجارة منحرفة تمامًا".

كما انخفضت اسهم Intel بنحو 9% بعد أن ذكرت "رويترز" أن الرئيس التنفيذي "بات جيلسنجر" وكبار المسؤولين التنفيذيين انه من المتوقع أن يقدموا خطة لمجلس إدارة الشركة لتقليص الأعمال غير الضرورية وإعادة تنظيم الإنفاق الرأسمالي في شركة صناعة الرقائق المتعثرة.

وطاردت المخاوف بشأن العائدات البطيئة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي الشركات الأكثر قيمة في Wall Street في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض أسهم مايكروسوفت وAlphabet بعد تقاريرهما الفصلية في يوليو.

وكتب استراتيجيو "بلاك روك" في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "تساءلت بعض الأبحاث الأخيرة عما إذا كانت العائدات من الذكاء الاصطناعي وحدها ستبرر في النهاية هذه الموجة من الإنفاق الرأسمالي عليها، وانه عند تقييم رأس مال الذكاء الاصطناعي من الشركات الفردية، يجب على المستثمرين أن يفكروا فيما إذا كانوا يستفيدون على أفضل وجه من ميزانياتهم العمومية ورأس المال".

عند إغلاقها القياسي المرتفع في يوليو، تضاعفت أسهم Nvidia ثلاث مرات تقريبًا في عام 2024، وخسائرها الأخيرة تجعلها أعلى بنسبة 118% منذ بداية العام، كما رافق ضعف أسهم الرقائق يوم الثلاثاء انخفاضات واسعة النطاق في Wall Street، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.3% وانخفض مؤشر the S&P 500 بنسبة 2.1%، ويتوقع المستثمرون في الغالب أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إعلانه عن السياسة في 18 سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات الأقلية بخفض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 37% بعد أن كانت 30% بعد أن أشارت البيانات يوم الثلاثاء إلى أن النشاط في قطاع التصنيع لا يزال ضعيفًا، وسيحصل المستثمرون على مجموعة من البيانات حول سوق العمل هذا الأسبوع، والتي تتوج بتقرير رواتب الحكومة الرئيسي يوم الجمعة، وحذر "ستيف سوسنيك" استراتيجي السوق في Interactive Brokers، من وجود مخاوف بشأن ما ستظهره أرقام الوظائف بشأن الموسمية.

ارتفع مؤشر الرقائق الآن بنسبة 14% فى عام 2024، وهو أقل بقليل من مكاسب مؤشر the S&P 500 البالغة 16%.

ووفقا لبيانات LSEG كانت خسارة Nvidia القياسية في جلسة واحدة في قيمة سوق الأسهم أكبر من الانخفاض البالغ 232 مليار دولار الذي عانت منه شركة Meta Platforms المالكة لفيسبوك في 3 فبراير 2022، عندما أصدرت شركة الوسائط الاجتماعية توقعات قاتمة، وبعد التقرير ربع السنوي لشركة Nvidia الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط ​​تقدير المحللين للدخل الصافي السنوي حتى يناير 2025 إلى 70.35 مليار دولار بعد ان كانت 68 مليار دولار قبل تقرير الأسبوع الماضى.