شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد أرتميس 3 سيمشون على القمر ببدلات فضاء مجهزة بشبكة G4 والان مع تفاصيل الخبر

عندما تهبط مهمة أرتميس 3 التابعة لوكالة ناسا على سطح القمر بعد بضع سنوات من الآن، سيتمكن أول رواد فضاء يسيرون على سطح القمر منذ عصر أبولو من الاستفادة من شيء لم يتمكن أسلافهم من الاستفادة منه، وهى تكنولوجيا الشبكات الخلوية، حيث سيرتدى رواد الفضاء فى أرتميس 3 بدلات فضاء مجهزة باتصال G4.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تشكل G4 غالبية شبكات الهاتف المحمول على الأرض اليوم، وستكون بدلات الفضاء، نماذج AxEMU من Axiom Space، قادرة على الاتصال بشبكة 4G، ويمكن لرواد الفضاء استخدام الشبكة لأداء مآثر مثل بث الفيديو عالى الدقة.

تتكون شبكة الهاتف المحمول من شبكة من المحطات الأساسية، الأبراج التى تنتشر فى مشهد القرن الحادى والعشرين، مجهزة بمجموعة راديو.

قد يكون برج الهاتف المحمول صعب بعض الشيء فى حمله إلى القمر، لذلك يضغط التصميم جميع معدات المحطة الأساسية للبرج فى صندوق يمكن وضعه على مركبة هبوط على القمر.



وبالتالى، ستكون بدلات الفضاء AxEMU قادرة على الاتصال بمحطة القاعدة، ولن تحتوى على شاشة تعمل باللمس أو واجهة الهاتف الذكى، لكنها ستكون قادرة على بث فيديو عالى الدقة أو نقل كميات كبيرة من البيانات العلمية إلى محطة القاعدة، ومن ثم، بالامتداد إلى الأرض.

اعتمدت البعثات المأهولة على راديو التردد العالى جدًا (UHF) للاتصالات، حيث نجح بشكل جيد، لكن G4 يأتى بنطاق ترددى أعلى وسرعات أسرع.



وستخضع شبكة G4 القمرية المخطط لها، والمعروفة باسم نظام اتصالات سطح القمر (LSCS)، لأول اختبار لها فى وقت لاحق من هذا العام، عندما تهبط مهمة الروبوت IM-2 التابعة لشركة Intuitive Machines بالقرب من القطب الجنوبى للقمر.