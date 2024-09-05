شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Canva تزيد أسعارها لمشتركى Teams والان مع تفاصيل الخبر

رفعت منصة التصميم "Canva" الأسعار بشكل كبير لبعض العملاء، حيث تلقي باللوم جزئيًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي في هذه الخطوة، وفي الولايات المتحدة، وبالنسبة لمستخدمي Canva Teams في الولايات المتحدة، فقد تم رفع السعر من 119.99 دولارًا سنويًا إلى 500 دولار سنويًا.

وللمستخدم الفردي، أصبحت أسعار Canva Teams الآن 100 دولار للشخص الواحد سنويا، أو 13.50 دولارات شهريًا للشخص الواحد، مع الحد الأدنى المطلوب لثلاثة أشخاص لخطة Teams، وتم تغيير هذه الأسعار في وقت سابق من هذا العام للعملاء الجدد، لكن الآن تقوم الشركة بتغيير السعر للعملاء الذين دفعوا سابقًا سعرًا أقل، ولا تنطبق تغييرات الأسعار على مستويات Canva Pro أو Enterprise.

وأكد متحدث باسم Canva في بيان لموقع TechCrunch، نقاط السعر الجديدة وأشار إلى أن سبب التعديلات هو مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المولدة المتنامية للشركة بما في ذلك Magic Studio، كما لاحظوا أن بعض عملاء Canva كانوا مقيدين بأسعار أقل لم تعد Canva تقدمها؛ غيرت Canva أسعار Teams في وقت سابق من هذا العام إلى 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم.

وقال المتحدث باسم الشركة: "يعكس تسعيرنا الأصلي المرحلة المبكرة من هذا المنتج وظل دون تغيير خلال السنوات الأربع الماضية، ونقوم الآن بتحديث السعر للعملاء في هذه الخطة القديمة لتعكس تجربة المنتج الموسعة لدينا".

ولم يتم استقبال زيادات أسعار Canva، التي تأتي مع استعداد الشركة للاكتتاب العام الأولي، بشكل جيد، وهو أمر غير مفاجئ، فيما ابدى المستخدمون استيائهم خاصة مع حقيقة أن Canva أبلغت التغييرات من خلال رسائل البريد الإلكتروني للعملاء بدلاً من علنًا، كما فعلت في الماضي، وأن التسعير الجديد يمثل انحرافًا عن جذور Canva كبديل ميسور التكلفة لبرامج التصميم مثل Adobe، وقد يكون أيضًا انعكاسًا لنمو الشركة الناشئة بسرعة كبيرة جدًا؛ ففي مارس، استحوذت Canva على شركة Serif للبرمجيات التصميمية الرسومية ومقرها المملكة المتحدة مقابل حوالي 380 مليون دولار أمريكي وفي أغسطس اشترت شركة Leonardo للذكاء الاصطناعي المولد للصور.