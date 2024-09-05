شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لا يشبه الرسائل المباشرة.. انستجرام يتيح للمستخدمين ترك تعليقات على القصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم انستجرام ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بترك تعليقات على القصص، وتم الإعلان عن الميزة، المسماة "التعليقات في القصص"، في وقت سابق أثناء إطلاق Creator Lab في الهند وتم تأكيدها منذ ذلك الحين عبر منشور على الحساب الرسمي لـ Instagram، وتوفر هذه الميزة الجديدة طريقة أخرى لمستخدمي Instagram للتفاعل مع المبدعين والملفات الشخصية الأخرى، ومع ذلك، على عكس ردود القصص التي ترسل رسائل مباشرة (DMs)، ستكون التعليقات مرئية للمتابعين الآخرين، ويقدم Instagram بعض إعدادات الخصوصية لهذه الميزة.

أكدت المتحدثة Emily Norfolk باسم انستجرام في محادثة مع The Verge، أن ميزة التعليقات الجديدة أكثر مرونة من الاعتماد على الرسائل المباشرة، حيث توفر للمستخدمين خيار تشغيل التعليقات أو إيقاف تشغيلها لأي قصة يشاركونها، وستكون التعليقات على القصص مرئية لمجموعة مختارة من المستخدمين، وخاصة متابعي الناشر.

ومع ذلك، فإن القدرة على ترك تعليق تأتي مع عيب، فقط أولئك الذين هم متابعون متبادلون - أي الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم - سيكون لديهم خيار التعليق، وتهدف هذه القيود إلى تعزيز مساحة أكثر أمانًا وشخصية للتفاعلات، مما يقلل من احتمالية التصيد أو التعليقات غير المرغوب فيها.

والجدير بالذكر أنه تمامًا مثل الحد الزمني للقصص، ستكون التعليقات على القصص حساسة للوقت، وتستمر لمدة 24 ساعة، مثل القصة نفسها، ولكن إذا تم حفظ قصة كإبراز في ملف تعريف المستخدم، فسيتم حفظ التعليقات وسيتمكن المتابعون من إضافة المزيد، مما يحافظ على استمرار المحادثة حتى بعد عمر القصة النموذجي.

بالإضافة إلى ذلك، لمزيد من الخصوصية، يوفر انستجرام أيضًا خيار تعطيل التعليقات على القصص على أساس كل منشور، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الحفاظ على التحكم في محتواهم ونوع التفاعلات التي يريدون السماح بها مع متابعيهم.

يعد تقديم التعليقات على القصص جزءًا من استراتيجية انستجرام الأوسع نطاقًا لتضخيم المشاركة على الأسطح الرئيسية مثل Reels وStories، وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، طرحت المنصة بشكل مطرد ميزات تجعل المنصة أكثر تفاعلية، مع الإضافات الأخيرة بما في ذلك خطوط نصية وتأثيرات ورسوم متحركة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة والقصص، بالإضافة إلى محرر نصي جديد داخل التطبيق يلغي الحاجة إلى تطبيقات التحرير الخارجية، علاوة على ذلك، أضافت Instagram مؤخرًا القدرة على تمكين المستخدمين من نشر مقاطع فيديو تصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو، بالإضافة إلى خيار إضافة أغنية إلى ملفهم الشخصي، والذي يظهر في قسم السيرة الذاتية.