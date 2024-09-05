شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لمتصفح Opera على أندرويد يوفر مزيد من مميزات الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

وسعت Opera قدرات الذكاء الاصطناعي في نسخة المتصفح على نظام أندرويد، مما سيسمح للمستخدمين بالحصول على السياق والمعلومات حول الصور مباشرة من صورهم أو من خلال التقاط صورة داخل المتصفح، إذ تمت إضافة الميزة المسماة Image Understanding، مؤخرًا إلى إصدار سطح المكتب من Opera وتم تقديمها الآن لمستخدمي الأجهزة المحمولة.



أوبرا

وتتيح ميزة Image Understanding للمستخدمين تحميل صورة إلى الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح والذي يعرف ب "Aria"، وتلقي المعلومات والسياق ذات الصلة بها، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا في سيناريوهات مختلفة، مثل تحديد المعالم أثناء السفر أو معرفة المزيد عن الأشياء غير المألوفة التي يواجهها المستخدمون في الحياة اليومية.

خطوات الوصول إلى Image Understanding:

- افتح محادثة مع Aria داخل متصفح Opera.

- انقر فوق علامة "+".

- قم بتحميل صورة موجودة أو التقط صورة جديدة باستخدام الكاميرا.

- ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة الصورة وتقديم التفاصيل بناءً على استعلام المستخدم.

وعلى سبيل المثال، إذا التقط المستخدم صورة لنصب تذكاري أثناء السفر، يمكن لـ Aria تحديده، وتوفير اسمه وموقعه، وتقديم معلومات عامة حول الموقع، وبالمثل، إذا واجه شخص ما حيوانًا غير مألوف، فيمكنه استخدام Image Understanding للتعرف على نوعه والمخاطر المحتملة.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا في متصفح اوبرا الإصدار 85 ومن المتوقع طرحها في الإصدار الثابت قريبًا، ومن خلال Image Understanding، تهدف Opera إلى جعل متصفح اندرويد الخاص بها أكثر إفادة وإفادة للمستخدمين أثناء التنقل، سواء كنت تستكشف أماكن جديدة أو تصادف أشياء غير مألوفة أو تبحث ببساطة عن سياق إضافي حول صورة، فإن Image Understanding تقدم طريقة ملائمة لاكتساب رؤى ومعرفة مباشرة من جهاز اندرويد الخاص بك.