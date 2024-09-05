شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد قرار حظر X.. منصة Bluesky تضيف أكثر من 2 مليون مستخدم برازيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت Bluesky أنها أضافت 2.6 مليون مستخدم خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك فى منشور على شبكتها الاجتماعية الخاصة، ويعد هذا نموًا كبيرًا في مثل هذا الوقت القصير لمنصة تضم حوالي 8.8 مليون مستخدم فقط بشكل عام.

وفي منشور بالمدونة، قالت الشركة إن أكثر من 85% من المستخدمين الجدد هم برازيليون، وهو ما يزيد عن 2 مليون.

وكان أمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس مؤخرًا مزودي خدمة الإنترنت في البلاد بحظر X بعد أن رفض الموقع المعروف سابقًا باسم Twitter حظر حسابات محددة متهمة بنشر معلومات مضللة.

كما أمر مورايس Apple وGoogle بإزالة X من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، كما أمر الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يستخدمون VPN للوصول إلى موقع الويب بغرامة قدرها 50000 ريال برازيلي (8900 دولار).

وأيدت المحكمة العليا في البرازيل الحظر المفروض على X بعد أن صوت قضاتها بالإجماع لصالح هذا الإجراء.

واتهم مالك X، إيلون ماسك، مورايس بتدمير الديمقراطية "لأغراض سياسية".

وأنشأ الموقع أيضًا ملفًا شخصيًا جديدًا يسمى "Alexandre Files"، والذي قال إنه سيسلط الضوء "على انتهاكات القانون البرازيلي التي ارتكبها ألكسندر دي مورايس".

بعد أن أصبح الوصول إلى X غير ممكن في البرازيل، وجد المستخدمون في البلاد منازل جديدة في أماكن أخرى، و شهدت Bluesky ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإعجابات والملصقات اليومية الفريدة، وكذلك في عدد المتابعين الفريدين، في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس.

على الرغم من أن موقع الويب ليس قويًا تمامًا مثل تويتر حتى الآن، إلا أنه أعلن مؤخرًا أن التحديث الرئيسي التالي لتطبيقه سيأتي مزودًا بميزات الفيديو، مما قد يساعد في الحفاظ على مستخدميه الجدد.

وتُظهر بعض الإحصائيات الأخرى حول الارتفاع الكبير لـ Bluesky تأثير تدفق الأشخاص إلى المنصة، وبمقارنة فترة 96 ساعة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر بفترة مماثلة من الشهر السابق، قال المهندس جاز إن الإعجابات على المنصة ارتفعت من 13 مليونًا إلى 104.6 مليون، وارتفعت المتابعات من 1.4 مليون إلى 100.8 مليون، وزادت عمليات إعادة النشر من 1.3 مليون إلى 11 مليون.

وحذر مطور Bluesky Paul Frazee من أن المستخدمين قد يرون انقطاعات في الخدمة ومشكلات في الأداء لأن النظام الأساسي "لم يشهد حركة مرور مثل هذه من قبل".

Bluesky هي شبكة اجتماعية لامركزية تم تمويلها مسبقًا وتم تأسيسها في عام 2019 على يد مؤسس تويتر جاك دورسي، وتم إطلاق الموقع كشبكة اجتماعية للدعوة فقط، لكنه فتح أخيرًا للجمهور في وقت سابق من هذا العام، كما قدم أيضًا ميزات جديدة سيبحث عنها معظم المستخدمين إذا كانوا مستعدين لمغادرة X، بما في ذلك المراسلة المباشرة.

في حين أن الرسائل المباشرة كانت تعمل فقط بين اثنين من المستخدمين عند الإطلاق، فقد وعد الموقع بطرح الرسائل الجماعية ودعم الوسائط والتشفير الشامل.