شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يحصل على 8 أصوات إضافية ومميزات جديدة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتسب ChatGPT شعبية كبيرة، ومع العدد المتزايد من المستخدمين الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعى التوليدى، فإنه يحصل على بعض المميزات الجديدة لجعله أكثر إفادة، إحدى امتيازاته الحالية هى دعم الصوت، والذى يسمح للمستخدمين بالتحدث معه أو جعله يقرأ النص بصوت عالٍ، وفى الوقت الحالى، تحصل فقط على أربعة خيارات صوتية، وفقاً لموقع phonearena.

إذا كنت تشعر بالملل من أحد هذه الخيارات الأربعة، يُقال إن OpenAI تعمل على إضافة ثمانية أصوات أخرى إلى ChatGPT، وهذا يجعل إجمالى عدد الأصوات التى يمكنك الاختيار من بينها من اثنى عشر.

وفقًا لكتالوج الاختبار، تم اكتشاف ثمانية أصوات جديدة في ChatGPT قيد العمل باستخدام تقنيات الهندسة العكسية، وقد يتم إطلاق الأصوات الجديدة في المستقبل، لديهم أسماء غامضة إلى حد ما مثل Fathom و Glimmer و Harp و Maple و Orbit و Rainbow و Reef و Ridge و Vale، ومن المفترض أن يتم إضافتها إلى جانب الأصوات الأربعة الحالية التي يقدمها روبوت الدردشة Generative AI.

وليس فقط النغمة التي ستختلف، حيث يُقال إنها ستكون قادرة على جعل الأصوات غير اللفظية تبدو أكثر طبيعية، مثل تقليد الحيوانات على سبيل المثال، ويُقال إن الأصوات الجديدة ستحاكي أصوات الحيوانات بدقة أكبر، بما في ذلك، على سبيل المثال، نباح الكلاب، ومن المثير للاهتمام لماذا تريد جعل ChatGPT ينبح، ولكن على الأقل، ستتمكن من القيام بذلك بهذه الأصوات الجديدة، كما ورد.

علاوة على ذلك، يُقال إن أصوات ChatGPT الجديدة قادرة على تعديل نغماتها بناءً على كيفية تنسيق النص، مما سيساعد في الواقع في التعبير عن المشاعر بدقة أكبر وبالتالي يبدو أقل شبهاً بالروبوت، وتشمل الأمثلة النص الغامق أو المائل، المستخدم للتعبير عن مشاعر مختلفة.

وحتى الآن ليس من الواضح تمامًا متى ستجعل OpenAI أصوات ChatGPT الجديدة متاحة للجمهور، في الوقت الحالي، يتم اكتشافها فقط باستخدام الهندسة العكسية، ولا يمكن للمستخدمين العاديين الوصول إليها.