شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محتالو أجهزة الصراف الآلى للبيتكوين يسرقون 65 مليون دولار فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يخسر الناس الكثير من الأموال بسبب عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، وفي تقرير قالت لجنة التجارة الفيدرالية إنها وجدت أن مبلغ الأموال المفقودة بسبب عمليات الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين قد زاد بنحو 10 مرات من عام 2020 إلى عام 2023 من 12 مليون دولار إلى 114 مليون دولار، وخسر المستهلكون بالفعل 65 مليون دولار بسبب هذه الخدعة في النصف الأول من عام 2024 وحده.

وعلى مر السنين، تطورت عمليات الاحتيال إلى إصدارات مختلفة من نفس الشىء تقريبًا مخططات تخدع الضحايا لدفع الأموال للمحتالين، وقد رأينا أشخاصًا سيئين يخدعون الناس لإرسال التحويلات البنكية ، وشراء بطاقات الهدايا، وحتى تسليم كومة من النقود في صندوق أحذية وهذا هو نوع ماكينة الصراف الآلي Bitcoin.

وتعد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة البيتكوين هي الأجهزة المادية التي يمكنك استخدامها لشراء أو بيع العملات المشفرة في أماكن مثل محطات الوقود ومحلات البقالة، و لتنفيذ مخططهم يتصل المحتالون بالضحية عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو من خلال النوافذ المنبثقة عبر الإنترنت، ثم ينتحلون صفة مسؤول بنكي أو حكومي أثناء محاولة إقناع الضحية بأن حسابه المصرفي قد تعرض للاختراق وأن عليه اتخاذ إجراء.

ثم يطلب المحتالون من ضحاياهم سحب مبلغ كبير من النقود وإيداعه في ماكينة صرف آلي لعملة البيتكوين والتي تقول لجنة التجارة الفيدرالية إن المحتالين قد يطلقون عليها "خزائن الأمان للحفاظ على أموالهم آمنة.

وبمجرد الوصول إلى ماكينة الصرف الآلي لعملة البيتكوين، يرسل المحتالون إلى ضحاياهم رمز الاستجابة السريعة لمسحه ضوئيًا في الماكينة، والتي ستضع كل أموال الضحية في محفظة العملة المشفرة الخاصة بالمحتال.

وفى هذا العام، أبلغ الضحايا عن خسارة ما متوسطه 10 آلاف دولار بسبب عمليات الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي التي تستخدم عملة البيتكوين.

وقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذه الخدعة في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، سنت ولايتا فيرمونت ومينيسوتا قوانين تفرض حدودًا يومية للمعاملات على منافذ العملات المشفرة.

وكما هو الحال مع عمليات الاحتيال الأخرى، من المهم دائمًا التحقق من أن البريد الإلكتروني أو المكالمة الهاتفية التي تتلقاها من شركة أو مؤسسة مالية مزعومة شرعية، ويجب ألا تسحب الأموال أبدًا بناءً على تعليمات من تفاعل عشوائي.

وهناك أيضًا عمليات احتيال أخرى متعلقة بالعملات المشفرة في ازدياد، مع ظهور عمليات احتيال بالعملات المشفرة المزيفة على موقع يوتيوب، وممثلين سيئين ينتحلون صفة صحفيين لاستنزاف محافظ الضحايا الرقمية.