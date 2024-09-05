شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة ECG من ساعة أبل تنقذ امرأة حامل وجنينها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت امرأة تدعى راشيل مانالو، أن ساعة أبل أنقذت حياتها وحياة جنينها، حيث ساعدتها ميزة تخطيط كهربية القلب في اكتشاف أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام في صحتها، حيث كانت مانالو في الأسبوع الثامن عشر من الحمل عندما شعرت بنبض قلبها ينبض بلا توقف.

وفقا لما ذكره موقع "9to5 mac"، استمرت هذه الأعراض لأسابيع، عندها قررت استخدام ساعة أبل الخاصة بها لإجراء تخطيط كهربية القلب، عبر ميزة ميزة ECG لقياس النشاط الكهربائي لقلبها.



قالت مانالو، واصفةً الموقف: "كنت أشعر بالتعب وضيق التنفس، وضغطت على وظيفة تخطيط كهربية القلب على ساعتي، ثم وضعت إصبعى على التاج ووضعت ذراعى ثابتة على الطاولة".



أعطتها ساعة أبل نتيجة "غير حاسمة" وكان قلبها ينبض بمعدل 150 نبضة في الدقيقة لأكثر من 40 دقيقة، حيث أوصى تطبيق تخطيط القلب الكهربائي باستشارة الطبيب، الذي شخّص حالتها بعد ذلك بتسرع القلب البطيني، الذى يحدث عندما لا يعمل الجزء السفلي من القلب بشكل صحيح، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم.



لا تحل ساعة ساعة أبل محل الفحص الطبي، لكنها بالتأكيد تساعد المستخدمين على زيارة الطبيب بعد تلقي إشعارات حول وجود خطأ ما.



هذه البيانات التي تم جمعها بواسطة ملحقات الصحة مثل ساعة أبل يمكن أن تكون مفيدة جدًا للأطباء، ثم اتبعت مانالو جميع الإجراءات الموصى بها وحظيت بحمل صحي.



من الجدير بالذكر أن ميزة تخطيط القلب الكهربائي متوفرة على Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث، باستثناء إصدارات SE.