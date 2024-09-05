شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماك مينى أحدث إصدارات آبل ينضم لأجهزة منفذ USB C.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

سيكون ماك ميني هو أحدث منتج تتم إضافته إلى مجموعة USB C، على الأرجح عند إطلاقه في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، حيث تشير التقارير إلى أن شركة آبل يمكنها إزالة جميع منافذ USB A واستبدالها بمنافذ USB C للاتصال وأغراض أخرى في إصدار 2024 Mac Mini الجديد.

إصدار Mac Mini لعام 2024: ما المتوقع

وجهاز Mac Mini الجديد سيتم تشغيله بواسطة معالج M4 الأحدث من آبل والذي رأيناه لأول مرة في طراز iPad Pro لعام 2024، كما يعد تقديم منافذ USB C هو القرار الصحيح، وإذا أصبح رسميًا في وقت لاحق من هذا العام، فسوف تخدم آبل جمهورًا محدودًا من خلال منفذ USB للاتصال القديم.

يشير التقرير إلى أن جهاز Mac Mini الجديد سيحتوي على ثلاثة منافذ USB C في الخلف واثنين منهم في الأمام.

تم اقتراح أيضًا أن جهاز Mac Mini لعام 2024 سيكون أصغر طراز من آبل في السوق ولكنه لا يزال يحتوي على ما يكفي من الطاقة الداخلية لتشغيل التطبيقات وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الشركة، كذلك يمكن أن يتميز أيضًا بغلاف من الألومنيوم يمنحه تصميمًا متميزًا وربما يجعله أخف وزنًا من سابقه.



يمكن أن يكون جهاز Mac Mini 2024 مصحوبًا بإصدار MacBook Pro M4 وiMac الذي يعمل بمتغيرات معالج M4، كمل من المرجح أن تستضيف شركة آبل حدث إطلاق أجهزة ماك الجديدة في شهر أكتوبر، وهو الجدول الزمني المعتاد لحدث آبل الأخير لهذا العام.

في هذه الأثناء، ينتظر العالم إلقاء نظرة على سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة التي سيتم الكشف عنها في حدث Glowtime يوم الاثنين 10 سبتمبر والذي سيتم بثه مباشرة على صفحة Apple Events وقناتها على يوتيوب.