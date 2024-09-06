شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شغلها على مزاجك.. Apple Music تقدم خمس محطات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple Music خمس محطات جديدة تتيح لك التنقل بين الأغانى المناسبة لحالتك المزاجية، وتتوفر المحطات لمشتركى Apple Music فى جميع أنحاء العالم فى تطبيق الموسيقى ضمن الصفحة الرئيسية وتسمى "اعثر على مزاجك"، وفقًا لموقع macrumors.

تقول أبل أن محطات المزاج مخصصة بناءً على سجل استماعك إلى Apple Music، ويتم تحديثها دائمًا بأغانى جديدة، بحسب الأغانى التى تستمع إليها.

المحطات الجديدة لـApple Music

‏Feel Good: موسيقى سعيدة ذات أجواء إيجابية

‏Energy: موسيقى مبهجة لتجعلك تتحرك

‏Relax: موسيقى تساعدك على إيجاد السلام فى اللحظة

‏Focus: موسيقى تساعدك على التركيز فى المهمة التى بين يديك

‏Feeling Blue: موسيقى متقلبة تساعدك على التخلص من الشعور بالاكتئاب.

سمحت أبل مؤخرًا لمشتركى Apple Music نقل قوائم التشغيل الخاصة بهم إلى YouTube Music، وحتى الآن لم تقدم أبل أدوات أصلية لنقل قوائم التشغيل إلى خدمات الموسيقى المنافسة، ومع ذلك هناك بعض التحذيرات، لا يمكن نقل سوى الأغانى المتوفرة على YouTube Music، مما يعنى أنك لن تتمكن من نقل الملفات الصوتية مثل ملفات البث الصوتى أو الكتب الصوتية، كما لا يمكنك نقل قوائم التشغيل المشتركة أو غير التعاونية أو ملفات الموسيقى أو المجلدات التى أنشأتها لتنظيم قوائم التشغيل فى أبل ميوزك.