شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعى لأجهزة "لاب توب" تعمل بويندوز والان مع تفاصيل الخبر

يزداد سباق الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر الشخصي حيث تعرض كبرى الشركات المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي نطاقاتها الجديدة في IFA 2024 الجاري في برلين هذا الأسبوع، حيث تحدثت إنتل عن معالجاتها Core Ultra الجديدة والآن لدينا شركة كوالكم تعمل على رفع مستوى الرهان من خلال وحدات المعالجة المركزية من سلسلة AI Snapdragon X التي تدعي أنها ستكون متاحة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسعر 700 دولار في السوق.

تركز معالجات Snapdragon X Plus الجديدة ذات 8 النواة التي أعلنت عنها الشركة في هذا الحدث على عمليات الذكاء الاصطناعي التي ستوفر عمرًا أطول للبطارية، والذي يبدو أنه أبرز ما يميز هذه المجموعة الجديدة من معالجات الذكاء الاصطناعي في السوق.

وأظهرت معالجات Snapdragon X Elite الجديدة المستندة إلى ARM قيمتها وأظهرت العلامات المبكرة للنماذج الجديدة التي تدعمها وحدة المعالجة المركزية أن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز لديها القدرة على تغيير نموذج صناعة أجهزة الكمبيوتر.

لكن التركيز برمته على الذكاء الاصطناعي يبدو سابق لأوانه لأن التطبيقات الداعمة لا تزال محدودة، وهذا ليس كل شيء، فالمعالجات المستندة إلى ARM لم تشهد بعد وصول التطبيقات الرئيسية إلى النظام الأساسي، في حين أن الألعاب لم تظهر بعد قوتها على الأجهزة.

وتقول شركة كوالكوم إن المعالجات الجديدة لن تتنازل عن الأداء من أجل الكفاءة ولكن من المرجح أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى بعض التخفيضات التي سنعرفها في المستقبل القريب.

ومعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستندة إلى سنابدراجون والتي اختبرناها أو شاهدناها يتم تسعيرها أعلى بكثير من 1 ألف روبية في السوق، وهو ليس قطاعًا حيويًا للغاية بالنسبة للمشترين نظرًا لوجود أجهزة Mac لديهم.

ومع ذلك، فإن الدفع لشراء أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بالذكاء الاصطناعي بقيمة 700 دولار مع المعالجات الجديدة سيفتح بالتأكيد سوقًا جديدًا سيحافظ عليه المشترون والصناعة.

سنرى ما يسمى بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة ذات الأسعار المعقولة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع معالج Snapdragon X الجديد الذي يتم طرحه من علامات تجارية مثل HP وAsus وMSI والمزيد بحلول نهاية هذا العام.