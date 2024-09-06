شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 10 أقمار صناعية إلى الفضاء بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الجمعة، 10 أقمار صناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-6 " من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي البلاد، ودخلت الأقمار المدار المحدد لها مسبقا بنجاح.

وذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مجموعة "جيلي-03" المكونة من 10 أقمار صناعية تعد أول مجموعة تجارية متكاملة في العالم لأغراض الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد.

وتعد هذه المهمة الرحلة رقم 534 لسلسلة صواريخ "لونج مارش".