شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صيف 2024 الأكثر سخونة.. متوسط الحرارة العالمية 0.69 درجة فوق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات جديدة من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (CS3)، أن هذا الصيف هو الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث كان متوسط درجة الحرارة العالمية عبر يونيو ويوليو وأغسطس أعلى بمقدار 0.69 درجة مئوية فوق المتوسط، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل العام الماضي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت سامانثا بورجيس، نائبة مدير C3S، "خلال الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2024، شهد العالم أشد شهري يونيو وأغسطس سخونة، وأكثر يوم سخونة على الإطلاق، وأكثر صيف شمالي سخونة على الإطلاق".

وأضافت، "تزيد هذه السلسلة من درجات الحرارة القياسية من احتمالية أن يكون عام 2024 هو الأكثر سخونة على الإطلاق".

تنشر CS3 بانتظام بيانات عن المناخ العالمي، استنادًا إلى مليارات القياسات المأخوذة من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم.

وتُظهِر أحدث بياناتها، أن أغسطس 2024 كان الأكثر دفئًا على مستوى العالم، جنبًا إلى جنب مع أغسطس 2023.

بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 16.82 درجة مئوية، وهو ما يزيد بمقدار 0.71 درجة مئوية عن متوسط أغسطس 1991-2020.

بالنظر إلى الصيف ككل (يونيو - أغسطس)، كان متوسط درجة الحرارة هو الأعلى على الإطلاق عند 0.69 درجة مئوية فوق متوسط 1991-2020، متجاوزًا الرقم القياسي السابق من يونيو إلى أغسطس 2023 (0.66 درجة مئوية)، وبشكل عام، هذا يعني أن عام 2024 في طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

فيما واجهت العديد من البلدان في الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا وآسيا حرارة قياسية هذا العام.

سلط البروفيسور ماثيو بارلو والبروفيسور جيفري باسارا، علماء المناخ من جامعة ماساتشوستس لويل، الضوء على عدد قليل من الحالات المدمرة التي شهدناها هذا العام.

كتبا: "في المكسيك وأمريكا الوسطى، أدت أسابيع من الحرارة المستمرة التي بدأت في ربيع عام 2024 إلى جانب الجفاف المطول إلى نقص حاد في المياه وعشرات الوفيات، وغمرت المستشفيات في كراتشي بباكستان وسط أسابيع من الحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر ونقص المياه في بعض المناطق".