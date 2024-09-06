شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب صورة Apple Watch Series 10 بإطارات فائقة النحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الشائعات حول تصميم Apple Watch Series 10 (أو X)، وكانت هناك تسريبات حول أحجام العلبة الجديدة المزعومة للجهاز إلى 46 مم و 49 مم، والأخير هو نفس حجم ساعة Apple Watch Ultra الفاخرة الشهيرة مما يعني أننا قد نشهد طلبًا كبيرًا على طراز 49 مم Apple Watch Series 10، كانت هناك أيضًا تسريبات حول إطار رفيع حقيقي لـ Apple Watch Series 10.

في اليوم الآخر، شارك المسرب ماجين بو صورة لقطة شاشة تُظهر الصفحة التي يراها مستخدمو ساعة أبل عند إقران ساعاتهم بجهاز iPhone يعمل بنظام التشغيل iOS 18.1، وأشار Bu إلى أن صورة ساعة أبل التي شوهدت في لقطة الشاشة أظهرت جهازًا بإطارات رفيعة للغاية وشاشة أكبر.



صورة أبل المسربة

وكتب ماجين بو، الذي يأخذ اسمه "X" من الشرير الذي يحمل نفس الاسم في دراجون بول زد، أنه قيل له أن صورة ساعة أبل في لقطة الشاشة كانت تسريبًا لتصميم Apple Watch Series 10.

لكن موقع 9to5Mac اكتشف أن ما يقوله ماجين بو عن تصميم ساعات أبل القادمة هو في الواقع صورة لنموذج Apple Watch Series 9 تم تقديمه بشكل سيئ بسبب خطأ، لذا فإن النتيجة النهائية هي أن الصورة التي شاركها ماجين بو ليست صورة تكشف عن مظهر Apple Watch Series 10 ولكنها صورة نتجت عن خطأ في البرنامج.

سيبدأ حدث Apple "Glowtime" الذي سيقام يوم الاثنين 9 سبتمبر في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويجب أن نرى عملاق التكنولوجيا يعلن عن Apple Watch Series 10 (45 مم و 49 مم)، و Apple Watch SE 3 (بتصميم بلاستيكي)، و Apple Watch Ultra 3.





صورة الساعة الجديدة من أبل

كما أن الأجهزة الأخرى التى تقدمها أبل يوم الاثنين تشمل iPhone 16 و iPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max، وستكون إصدارات ساعة أبل الثلاثة المذكورة أعلاه أيضًا في الفئة المحتملة تليها AirPods من الجيل الرابع، وسيكون هناك نوعان، طراز أرخص بمواصفات أساسية وطراز متميز مع إلغاء الضوضاء التلقائي. أود أن أضع هذا المستوى أسفل خط iPhone 16 وإصدارات ساعة أبل الثلاثة.

كما أن هناك زوج من أجهزة iPad اللوحية، سيكون أحدهما هو جهاز iPad mini من الجيل السابع مع شريحة A17 Pro التي تدير العرض بحيث يمكن دعم Apple Intelligence، والجيل الحادي عشر من iPad 11.