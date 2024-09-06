شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد وصول iOS 18 إلى هاتفك بعد انتهاء اختبار الإصدار التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان iOS 18 في مرحلة الاختبار التجريبي لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، ومن المفترض أن يتم إطلاق تحديث البرنامج أخيرًا على نطاق واسع في وقت لاحق من هذا الشهر، وفيما يلي، نوضح متى نتوقع وصول iOS 18 إلى جميع أجهزة iPhone المتوافقة.

‏iOS 18: انتهاء اختبار الإصدار التجريبي

في نشرة Power On الإخبارية التي نشرها في نهاية الأسبوع الماضي، قال مارك جورمان من بلومبرج إن iOS 18 beta 8 من المرجح أن يكون الإصدار التجريبي النهائي للمطورين للتحديث، وهذا توقع معقول، حيث كان لكل من التحديثات السابقة مثل iOS 17 وiOS 16 وiOS 15 ما مجموعه ثمانية إصدارات تجريبية للمطورين، وكان iOS 12 هو آخر تحديث يحتوي على تسعة إصدارات تجريبية للمطورين على الأقل.

إذا تكرر التاريخ، فيجب على Apple إصدار iOS 18 Release Candidate فورًا بعد حدث iPhone 16 في 9 سبتمبر، وتعتبر Apple Release Candidate إصدارًا "شبه نهائي" لتحديث iOS القادم.

‏iOS 18: توقيت الإصدار

من المرجح أن تعلن أبل عن موعد إصدار iOS 18 خلال حدثها في 9 سبتمبر، ومن المرجح أن يتم إصدار التحديث يوم الاثنين 16 سبتمبر، ولكن من الممكن أيضًا أن يتم إصداره يوم الثلاثاء 17 سبتمبر والأربعاء 18 سبتمبر.

قال جورمان إن Apple قامت بالفعل بتثبيت iOS 18 على طرازات iPhone 16 في المصانع، ومن المرجح أن يتم إطلاق هذه الأجهزة يوم الجمعة 20 سبتمبر.

‏iOS 18: أجهزة iPhone المتوافقة

‏iOS 18 متوافق مع نفس طرز iPhone مثل iOS 17 وهي:

‏iPhone 15

‏iPhone 15 Plus

‏iPhone 15 Pro

‏iPhone 15 Pro Max

‏iPhone 14

‏iPhone 14 Plus

‏iPhone 14 Pro

‏iPhone 14 Pro Max

‏iPhone 13 mini

‏iPhone 13

‏iPhone 13 Pro

‏iPhone 13 Pro Max

‏iPhone 12 mini

‏iPhone 12

‏iPhone 12 Pro

‏iPhone 12 Pro Max

‏iPhone 11

‏iPhone 11 Pro

‏iPhone 11 Pro Max

‏iPhone XS

‏iPhone XS Max

‏iPhone XR

‏iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)

سيكون iOS 18 متاحًا في تطبيق الإعدادات ضمن عام → تحديث البرنامج.