شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا: القيادة الذاتية الكاملة ستكون جاهزة في أوروبا والصين بأوائل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة تسلا بتغريد خريطة الطريق الخاصة بها للأشهر المتبقية من عام 2024 وأوائل عام 2025، وكشفت أن القيادة الذاتية الكاملة يمكن أن تكون متاحة في أوروبا والصين في الربع الأول من العام المقبل، إذا حصلت على الموافقة المناسبة من الهيئات التنظيمية المعنية في كل منطقة.

وقال رئيس الشركة إيلون ماسك في وقت سابق إنه يتوقع الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من المناطق بحلول نهاية العام ، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في أبريل أن السلطات في الصين وافقت مبدئيًا بالفعل على إطلاق برنامج تسلا للقيادة الذاتية الكاملة في بلادها، ليس من الواضح تمامًا موقف الشركة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

ردًا على المنشور الأصلي، أضاف Musk أنه يأمل أن تتم الموافقة على FSD في أسواق القيادة اليمنى بحلول نهاية الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من العام المقبل، وبما أنه من المفترض أنه يتحدث عن أسواق RHD في أوروبا والصين، فهو يتعلق بالمملكة المتحدة وهونج كونج وماكاو.

وكشفت شركة صناعة السيارات أيضًا أن القيادة الذاتية الكاملة ستكون متاحة لـ Cybertrucks في وقت ما من هذا الشهر، إلى جانب إمكانية Autopark، وفي أكتوبر ستضيف تسلا وظائف إلغاء الركن والركن العكس إلى FSD أيضًا.

برنامج FSD ليس مجانيًا، وسيتعين على المشترين الدفع حتى يتمكنوا من فتح إمكانات مساعدة السائق شبه المستقلة، وفي الولايات المتحدة يمكن لمالكي تسلا شراء البرنامج بالكامل مقابل 8000 دولار، على الرغم من أنه يمكنهم أيضًا دفع رسوم اشتراك قدرها 99 دولارًا شهريًا للنسخة الخاضعة للإشراف من الميزة.