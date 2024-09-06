شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لا يبحث مشترى iPhone عن ميزات جديدة لترقية هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن استعدادها للكشف عن هواتفها الرائدة من الجيل الجديد، سلسلة iPhone 16، الأسبوع المقبل، ومع اقترابنا من حدث الإطلاق، يتوق عشاق التكنولوجيا ومحبو أبل لمعرفة الترقيات الجديدة التي قدمتها أبل لهاتف iPhone 16، وبعد الإطلاق، ورد أن أبل تهدف إلى تحقيق مبيعات أعلى، وخاصة لطرازات iPhone 16 Pro، حيث من المتوقع أن تجلب ترقيات كبيرة، ولكن هل الترقيات الجديدة هي السبب الرئيسي وراء اهتمام المشترين بشركة أبل؟ حسنًا، يقول تقرير جديد صادر عن Consumer Intelligence Research Partners إنها كانت السبب الرئيسي في الماضي ولكنها لم تعد كذلك.

يكشف تقرير CIRP أنه في حين تغري أبل المستهلكين غالبًا بالترقية إلى أجهزة iPhone من الجيل الجديد بميزات جديدة والمزيد، فإن السبب الرئيسي وراء ترقية الأشخاص إلى أجهزة iPhone الجديدة يتغير، وفقًا لبياناتها، كشف حوالي 75% من مستخدمي iPhone أنهم يشترون iPhone جديدًا إذا أصبح جهازهم الحالي قديمًا أو يحتاجون إلى استبدال جهاز مفقود أو معطل أو مسروق.

يعترف مستخدمو iPhone بأنهم يقومون بالترقية إلى أجهزة iPhone جديدة بسبب انخفاض أداء أجهزتهم القديمة، سواء كان ذلك بسبب تباطؤ المعالج أو فشل البطارية أو مشكلات الأجهزة الأخرى التي تعيق الاستخدام اليومي، وهذا يعني بالنسبة لغالبية مشتري iPhone، أن قرار شراء جهاز جديد مدفوع بالضرورة أكثر من الرغبة في تجربة أحدث التطورات.

وفقًا للتقرير، يشير هذا الاتجاه أيضًا إلى تفضيل متزايد بين مستخدمي iPhone للاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول، والترقية فقط عندما يصبح هاتفهم الحالي مشكلة للغاية بحيث لا يمكنهم الاستمرار في استخدامه.

ومع ذلك، على الرغم من أن العديد من المستخدمين ينتظرون الترقية، لا يزال هناك العديد من المستخدمين - 18% من العملاء، وفقًا للتقرير - الذين يكشفون أنهم يقومون بترقية هواتف iPhone الخاصة بهم بشكل أساسي بناءً على ميزات جديدة، من المحتمل أن تشمل هذه المجموعة المستخدمين الأوائل وعشاق التكنولوجيا المتحمسين لأحدث العروض ومن المتوقع أن يكونوا أول من يقف في الصف عندما تصل طرازات iPhone 16 الجديدة إلى المتاجر في وقت لاحق من هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا مستخدمون يقومون بتحديث هواتف iPhone الخاصة بهم مع مراعاة الاحتياجات والميزات الجديدة، وفقًا للتقرير، قد يختار العميل الذي لديه طراز قديم فاشل الانتظار حتى إصدار أحدث iPhone بدلاً من الاكتفاء بطراز أقدم مخفض السعر، يشير هذا السلوك إلى أنه في حين أن الميزات الجديدة ليست المحرك الأساسي، إلا أنها تعمل كحافز قيم للمشترين الذين يبحثون بالفعل عن بديل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، لا يزال من المتوقع أن تشهد أبل اندفاعًا من المشترين عندما يتم إطلاق iPhone 16 رسميًا، تمامًا مثل كل عام، من المرجح أن يتدفق المتبنون الأوائل ومحبو Apple المخلصون إلى المتاجر، منجذبين بوعد التكنولوجيا المحسنة.