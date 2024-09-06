شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية تتهم سناب شات بأنه التطبيق المفضل للمجرمين لاستغلال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز في دعوى قضائية جديدة رفعها ضد مالك تطبيق سناب شات، إن سناب شات هو التطبيق المفضل للمجرمين الذين يستهدفون الأطفال للابتزاز الجنسي أو استغلال الأطفال جنسياً (CSAM).

وتتهم الدعوى شركة سناب بانتهاك قانون ولاية نيو مكسيكو ضد الممارسات غير العادلة والإزعاج العام استنادًا إلى عناصر التصميم مثل رسائلها "المختفية".

وقال توريز في بيان: "لقد ضلل سناب المستخدمين ليصدقوا أن الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على منصتهم ستختفي، لكن الحيوانات المفترسة يمكنها التقاط هذا المحتوى بشكل دائم وقد أنشأوا كتابًا سنويًا افتراضيًا لصور جنسية للأطفال يتم تداولها وبيعها وتخزينها إلى أجل غير مسمى".

وأجرى مكتب توريز تحقيقًا سريًا مشابهًا للتحقيق السابق الذي أجراه ضد شركة ميتا، والتي رفع دعوى قضائية مماثلة ضدها.

في التحقيق، أنشأ مكتب توريز حسابًا وهميًا على سناب شات بدا وكأنه ينتمي إلى فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تدعى هيذر ، وأرسل هذا الحساب رسائل إلى ملفات تعريف سناب شات أخرى بأسماء مثل "child.rape" و "pedo_lover10"، وفقًا لمكتب المدعي العام، الذي قال إن العديد من الحسابات حاولت إقناع الحساب الوهمي بمشاركة مواد اعتداء جنسي على الأطفال.

يزعم المدعي العام أن ادعاءات سناب بأن تطبيقها "أكثر خصوصية" و"أقل ديمومة" من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى مضللة.

في حين أن ميزة الرسائل المختفية في التطبيق قد تؤدي إلى اعتقاد الأطفال والمراهقين بأن صورهم عابرة، يزعم المدعي العام أنه من السهل والمتكرر أن يلتقطها المفترسون.

وقال مكتب توريز إنه وجد أكثر من 10000 سجل متعلق بسناب و CSAM على الويب المظلم في عام 2023 وأضاف أن "سناب شات كان حتى الآن أكبر مصدر للصور ومقاطع الفيديو بين مواقع الويب المظلمة التي تم التحقيق فيها".

ويكرر توريز استراتيجية نجحت حتى الآن في دعواه القضائية ضد ميتا من خلال استهداف تصميم منتج سناب شات وبالتالي تجنب (نظريًا) بعض الأسئلة الشائكة حول الكلام، ويقول توريز إن ميزات تصميم سناب شات، بما في ذلك الرسائل المختفية وزر "الإضافة السريعة" الذي يسمح للمفترسين بإرسال رسائل إلى القاصرين، تساعد في جعله "منصة أساسية يستخدمها المجرمون لتنفيذ الابتزاز الجنسي".

وفي الدعوى المرفوعة ضد ميتا، قال القاضي إن الشكوى لا يمكن رفضها على أساس المادة 230 ، وهي درع المسؤولية القانونية التي تحمي منصات التكنولوجيا من تحمل المسؤولية عن كلام مستخدميها.

كما أصدرت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة مؤخرًا حكمًا بفوز قانوني في دعاوى تستند إلى ادعاءات مضللة بشأن منتجات، فقد سمحت بإقامة دعوى قضائية ضد تطبيق مراسلة مجهول الهوية قائم على Snapchat يسمى Yolo ، قائلة إن التطبيق وعد كذبًا بأنه سيكشف حسابات المستخدمين المتحرشين.

فى هذه الدعوى القضائية المرفوعة ضد سناب، يطلب توريز من المحكمة أن تأمر الشركة بوقف سلوكها غير القانوني المزعوم، ودفع العقوبات، والتخلي عن أي أرباح تم الحصول عليها بشكل غير عادل.

وقال المتحدث باسم سناب روس كادتز بيك في بيان إن الشركة تراجع الدعوى القضائية وسترد في المحكمة، وقال كادتز بيك: "نشارك المدعي العام توريز والجمهور مخاوفهم بشأن سلامة الشباب على الإنترنت، ونحن ملتزمون بشدة بأن يكون سناب شات مكانًا آمنًا وإيجابيًا لمجتمعنا بأكمله، وخاصة لمستخدمينا الأصغر سنًا".