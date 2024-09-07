شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يبتكر أدوات جديدة لحماية المبدعين من المقلدين بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة يوتيوب على تطوير أدوات جديدة تهدف إلى منح المبدعين على المنصة مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي ينسخ صوتهم أو صورهم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي منشور الإعلان الخاص بها، قالت يوتيوب إن تقنية إدارة الصور الجديدة ستساعد في حماية المبدعين والشركاء مع تمكينهم من "تسخير الإمكانات الإبداعية للذكاء الاصطناعي" من خلال تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي المسئول.

الأداة الأولى، والتي تم وصفها بأنها "تقنية التعرف على الغناء الاصطناعي"، ستسمح للفنانين والمبدعين بالكشف عن محتوى يوتيوب وإدارته تلقائيًا والذي يحاكي أصواتهم الغنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتقول يوتيوب إن الأداة موجودة ضمن نظام التعرف على حقوق الطبع والنشر Content ID الحالي وأنها تخطط لاختبارها في إطار برنامج تجريبي العام المقبل.

يأتى هذا الإعلان بعد تعهد يوتيوب في نوفمبر الماضي بمنح شركات الموسيقى طريقة لإزالة نسخ الذكاء الاصطناعي للموسيقيين، وأثار التحسن السريع وسهولة الوصول إلى أدوات الموسيقى المولدة للذكاء الاصطناعي مخاوف بين الفنانين بشأن استخدامها في الانتحال والتقليد وانتهاك حقوق النشر.

وفي رسالة مفتوحة في وقت سابق من هذا العام ، وصف أكثر من 200 فنان، بما في ذلك بيلي إيليش وبيرل جام وكيتي بيري، التقليد غير المصرح به الناتج عن الذكاء الاصطناعي بأنه "اعتداء على الإبداع البشري" وطالبوا بمسؤولية أكبر حول تطويره لحماية سبل عيش الفنانين.

كما يجري العمل على أداة منفصلة يمكنها التعرف على الوجوه المزيفة للمبدعين والممثلين والموسيقيين والرياضيين على المنصة، ولا يزال النظام قيد التطوير النشط، ولم يشر موقع يوتيوب إلى الموعد المتوقع لإطلاقه.

كما تعهدت شركة يوتيوب باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يقوم باستخراج المحتوى من المنصة لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي، وقالت المنصة: "لقد أوضحنا أن الوصول إلى محتوى المبدعين بطرق غير مصرح بها ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا"، وهو ما لم يمنع شركات مثل OpenAI و Apple وAnthropic وNvidia وSalesforce وRunway AI من تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على آلاف مقاطع فيديو يوتيوب المستخرجة.

وفى إعلانها، قالت شركة يوتيوب: "مع تطور الذكاء الاصطناعي، نعتقد أنه ينبغي له أن يعزز الإبداع البشري، وليس أن يحل محله، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لضمان أن تعزز التطورات المستقبلية أصواتهم، وسنواصل وضع الحواجز اللازمة لمعالجة المخاوف وتحقيق أهدافنا المشتركة".

وتقول شركة يوتيوب أيضًا إنها تعمل على تطوير طرق لمنح المبدعين المزيد من الخيارات فيما يتعلق بكيفية السماح لشركات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية باستخدام محتواهم على المنصة وستشارك المزيد من التفاصيل في وقت لاحق من هذا العام.