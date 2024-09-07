شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تبحث في جوجل بشكل صحيح: نصائح وحيل لإجراء عمليات بحث جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البحث في جوجل قد يبدو بسيطًا، لكن للوصول إلى نتائج دقيقة ومفيدة، هناك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك في تحسين تجربتك البحثية، وفيما يلي إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لإجراء عمليات بحث فعالة في جوجل:

1. استخدام علامات الاقتباس للبحث عن عبارات محددة

إذا كنت تبحث عن عبارة معينة وتريد الحصول على نتائج تتطابق تمامًا معها، ضعها بين علامتي اقتباس ("")، على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن "أفضل طرق تحسين جودة الواي فاي"، فإن جوجل سيعرض فقط الصفحات التي تحتوي على تلك العبارة بالضبط.

2. استخدام علامة الطرح (-) لاستبعاد كلمات معينة

إذا كنت تريد البحث عن موضوع معين مع استبعاد نتائج تحتوي على كلمة محددة، استخدم علامة الطرح قبل الكلمة التي تريد استبعادها. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن "تكنولوجيا الهواتف -أيفون"، ستظهر لك نتائج تتعلق بتكنولوجيا الهواتف ولكن بدون نتائج مرتبطة بهواتف آيفون.

3. البحث باستخدام نوع ملف معين

إذا كنت تبحث عن مستندات أو ملفات بصيغة محددة، يمكنك استخدام "filetype:" متبوعاً بنوع الملف، على سبيل المثال: "تقارير التسويق filetype:pdf" سيظهر لك نتائج تحتوي على ملفات PDF حول تقارير التسويق.

4. استخدام البحث داخل موقع معين

إذا كنت ترغب في البحث عن معلومات داخل موقع معين فقط، يمكنك استخدام "site:" متبوعًا بعنوان الموقع. على سبيل المثال: "الذكاء الاصطناعي site:bbc.com" سيظهر لك نتائج حول الذكاء الاصطناعي من موقع BBC فقط.

5. البحث عن نطاق زمني محدد

إذا كنت تبحث عن معلومات حديثة أو من فترة زمنية محددة، يمكنك تحديد النطاق الزمني عبر استخدام أداة البحث الزمنية الموجودة تحت قائمة "أدوات" (Tools) في صفحة نتائج البحث، ويمكنك تخصيص البحث لأيام، أسابيع، أو سنوات محددة.

6. استخدام علامة النجمة (*) كبديل للكلمات المفقودة

في حال لم تكن متأكدًا من كلمة معينة داخل العبارة التي تبحث عنها، يمكنك استخدام علامة النجمة (*) لتكون بمثابة بديل. على سبيل المثال، "أفضل * لتحسين الأداء" سيعرض نتائج تحتوي على مجموعة متنوعة من الخيارات الممكنة مثل "أفضل نصائح لتحسين الأداء" أو "أفضل طرق لتحسين الأداء".

7. البحث باستخدام الأسئلة

إذا كنت تبحث عن إجابة لسؤال محدد، اكتب سؤالك بالكامل كما لو كنت تتحدث مع شخص. على سبيل المثال: "كيف أحسن سرعة الإنترنت في المنزل؟" ستساعدك هذه الطريقة في الحصول على نتائج مباشرة تحتوي على إجابات وافية.

8. استخدام "OR" للحصول على نتائج متعددة

إذا كنت ترغب في البحث عن أكثر من موضوع في نفس الوقت، يمكنك استخدام كلمة "OR" بين الكلمات. على سبيل المثال: "تكنولوجيا OR اقتصاد" سيظهر نتائج حول أي منهما.

9. استخدام Google Scholar للبحث الأكاديمي

إذا كنت تحتاج إلى مصادر أكاديمية أو أوراق بحثية، استخدم Google Scholar (الباحث العلمي) للحصول على نتائج علمية موثوقة من الجامعات والمجلات الأكاديمية.

10. تجنب الكلمات العامة وغير الضرورية

حاول أن تكون كلمات البحث مركزة ومحددة. استبعاد الكلمات العامة سيساعد في تضييق نطاق البحث والحصول على نتائج أدق.