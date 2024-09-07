شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. Android 15 سيعمل على تبديل لوحة المفاتيح على Gboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يحظى مستخدمو أندرويد الذين يستخدمون لوحات مفاتيح متعددة تجربتهم أكثر سلاسة قريبًا، حيث تختبر جوجل زر تبديل لوحة مفاتيح جديدًا في Gboard، وتهدف هذه الميزة القادمة إلى جعل التبديل بين لوحات المفاتيح أسرع وأكثر سهولة في الاستخدام، بضغطة واحدة، سيتمكن المستخدمون من التبديل إلى لوحة مفاتيح مختلفة.

بينما سيؤدي الضغط لفترة طويلة إلى فتح قائمة تبديل لوحة المفاتيح، ويشير هذا التغيير إلى أن جوجل تتخلص تدريجيًا من الطريقة الحالية لتبديل لوحات المفاتيح بالضغط لفترة طويلة على شريط المسافة.

لضمان انتقال سلس إلى هذا الزر الجديد، تجري جوجل بعض التعديلات على تطبيق Gboard، في أحدث إصدار تجريبي، تم رصد كود يشير إلى إزالة إيماءة الضغط لفترة طويلة على شريط المسافة لتبديل لوحة المفاتيح، ومن المحتمل أن تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء تجربة مستخدم أكثر اتساقًا بمجرد تقديم زر التبديل الجديد مع Android 15 QPR1.

بالإضافة إلى تبديل لوحة المفاتيح، تركز جوجل أيضًا على تحسين قدرات التصحيح التلقائي في Gboard، هناك أدلة على خيارات جديدة ستمنح المستخدمين المزيد من التحكم في كيفية عمل التصحيح التلقائي، وقد يتمكن المستخدمون قريبًا من الاختيار بين تصحيح الكلمات الفردية فقط أو تصحيح الجمل بأكملها، ويمكن أن يعمل الخيار الأخير بشكل مشابه لميزة "المراجعة" الحالية، ولكن من المحتمل مع التنفيذ التلقائي للتصحيحات.

كما متوقع أن يكون هناك تحسينات أخرى لقائمة تخصيص شريط أدوات Gboard، ويقدم الإصدار التجريبي الأخير زر تحرير، يشار إليه بأيقونة قلم رصاص، ويجب أن تمنع هذه الإضافة المستخدمين من إعادة ترتيب الرموز عن طريق الخطأ في شريط الأدوات أو قائمة التخصيص، مما يوفر تجربة أكثر سهولة في الاستخدام.

في حين أن هذه الميزات لم يتم تفعيلها بعد في الإصدار التجريبي الحالي من Gboard، فقد يتم طرح زر التحرير قريبًا، ومع ذلك، قد يحتاج المستخدمون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً للحصول على خيارات التصحيح التلقائي الجديدة وزر تبديل لوحة المفاتيح المحدث، وتعد هذه التغييرات، بمجرد تنفيذها، بتبسيط تجربة لوحة المفاتيح لمستخدمي أندرويد، وخاصة أولئك الذين يقومون بالتبديل بشكل متكرر بين لغات أو تخطيطات لوحة مفاتيح مختلفة.