شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هتغير لونها حسب اللى بيخبط".. أضواء ذكية خارجية توضع على المنازل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Eufy وهي شركة منتجات منازل ذكية، أضواء ذكية جديدة بما في ذلك أضواء خارجية دائمة يمكن أن تغير لونها بناءً على من يقترب من المنزل.

وتعمل هذه الأضواء من خلال التواصل مع أجراس باب الفيديو وكاميرات الأمان الخاصة بشركة Eufy ويمكن ضبطها لتتحول إلى ضوء أبيض ناعم ترحيبي لعضو عائلتك، كما أنها يمكن أن تتحول إلى لون أحمر ساطع قوي للأشخاص غير المعروفين الذين يقتربون في وقت متأخر من الليل، وقد تكون هذه مشكلة بالنسبة لعمال التوصيل في مناوبة الصباح الباكر في أمازون، ولكن إذا تم تسجيل وجوه كل منهم، فربما يمكنهم جميعًا الحصول على ضوء أخضر ساطع.

وتعد أضواء E22 الخارجية الدائمة إصدارات أحدث وأكثر سطوعًا من اصدار E120 الحالي مع درجات ألوان أكثر دفئًا، وتم تصنيف الأضواء على أنها مقاومة للماء والغبار IP65، في حين تم تصنيف محول الطاقة في نهاية التشغيل على أنه IP67، وتدعم الأضواء أيضًا وضع مزامنة الموسيقى والموضوعات التي تم تنظيمها بالذكاء الاصطناعي لمناسبات مختلفة.

قدمت شركة Eufy الأضواء الجديدة بسعر يبدأ من 199 دولارًا لـ 50 قدمًا (30 مصباحًا) و 299 دولارًا لـ 100 قدم (60 مصباحًا).

ووفقًا لمدير العلاقات العامة في الشركة بريت وايت في حديثه إلى The Verge، أن Eufy لا تعلن عن دعم معيار Matter للمنزل الذكي، تم تصميم الأضواء للاقتران مع Alexa أو Google Assistant للتحكم الصوتي.

كما تمتلك Eufy أيضًا نظام WonderLink الخاص بها لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية الموحدة، وهي الطريقة التي تتكامل بها مع كاميرات الأمان والتعرف على الوجه المحلي.