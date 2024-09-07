شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يرسل رسائل إلى تطبيقات أخرى قريبًا.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة ميتا عن خططها بشأن المحادثات مع أطراف ثالثة في واتساب وماسنجر، ويطرح التغيير الذي سيطبق على المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، خيارات جديدة لوضع رسائل ماسنجر وواتساب في نفس صندوق الوارد مع المحادثات مع أطراف ثالثة أو الاحتفاظ بها منفصلة.

كما تعمل الشركة على إضافة إشعارات جديدة إلى تطبيقي Messenger وWhatsApp، والتي ستتيح للمستخدمين معرفة متى يمكنهم ربط المحادثات من التطبيقات المدعومة حديثًا، وتقول شركة ميتا، إنها تجاوزت "الميزات الأساسية" المطلوبة للمراسلة المتوافقة، وستقدم ميزات مراسلة غنية، مثل ردود الفعل والردود المباشرة ومؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة.

كما ستبدأ الشركة تضمين خيار إنشاء مجموعات مع أشخاص آخرين في محادثات الطرف الثالث في العام المقبل، لكن خطة Meta للتوافق تتجاوز المراسلة وتقول الشركة إنها ستطرح دعمًا لمكالمات الفيديو والصوت من جهات خارجية في عام 2027.

وتعمل شركة ميتا منذ فترة طويلة على جلب محادثات الطرف الثالث إلى WhatsApp وMessenger للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الشركة "بوابة رقمية" بموجب قانون الأسواق الرقمية بالاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يجب عليها الامتثال للمتطلبات لجعل WhatsApp وMessenger متوافقين مع تطبيقات الطرف الثالث، مثل iMessage وTelegram وGoogle Messages وSignal وغيرها.

لكن هناك بعض العقبات التي يتعين على الشركة التغلب عليها، حيث ستحتاج الشركات الأخرى التي تريد التكامل مع واتساب وماسنجر إلى استخدام نفس بروتوكول سيجنال للحفاظ على خصوصية الرسائل، وفي نسخة من الاتفاقية التي يتعين على تطبيقات الطرف الثالث التوقيع عليها، تقول ميتا إنها ستجعل بروتوكول سيجنال متاحًا للشركاء عند الطلب.