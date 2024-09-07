شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أبل" ستقلل حجم حواف أيفون 16 برو بنسبة 33% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم الكشف رسميًا عن كلا طرازي آيفون المتميزين لعام 2024 يوم الإثنين 9 سبتمبر، وأظهر مخطط تم تسريبه سابقًا حجم حافة يبلغ 1.15 مم فقط لهاتف آيفون 16 برو ماكس، فتستخدم أبل تقنية تسمى Border Reduction Structure (BRS) لتقليل حجم الحواف في هواتفها الأغلى ثمنًا.

أفاد مراسل بلومبرج نيوز الرئيسي الذي يركز على أبل وغيرها من التقنيات الرئيسية، مارك جورمان، أن حجم إطار آيفون 16 برو سيكون أصغر بنحو 33% من إطار آيفون 15 برو.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم الشاشة أكبر حيث سيحصل كل من آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس على زيادة في حجم الشاشة بمقدار 0.2 بوصة إلى 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي، ووفقًا لخريطة طريق أصدرها المسرب Ice Universe في يوليو، سيحصل آيفون 17 على زيادة في حجم الشاشة إلى 6.3 بوصة ومن المتوقع أن يكون آيفون إير، الذي يشاع أنه سيحل محل آيفون 17 بلس، مزودًا بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

على مدار العامين الماضيين، تم تقليص حجم الإطارات في طراز آيفون برو بشكل كبير بدءًا من الإطارات التي يبلغ قياسها 3.5 مم في آيفون 14 برو والتي انكمش حجمها إلى حوالي 2 مم في آيفون 15 برو؛ إذا كان جورمان على حق في مهاراته في الرياضيات، فقد ننظر إلى حجم إطار بين 1.3 مم و1.4 مم لجهاز iPhone 16 Pro، وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الصحفيين في مجال أبل، يُعتبر جورمان من أعمق المصادر داخل كوبرتينو.

في حين أن حجم الإطار المصغر قد يبدو أكثر جاذبية لمستخدمي iPhone، فإن الإطار لديه العديد من الوظائف التي يجب القيام بها، أولاً، يحمي الشاشة من اللمسات غير المقصودة، وهي وظيفة مهمة جدًا على شاشة اللمس، وكما أنها تساعد في تغطية المكونات المستخدمة للكاميرا الأمامية وتوفر الدعم الهيكلي والحماية لشاشة الهاتف، وفي حين أن الإطارات الأرق في iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max قد تجعل طرازي iPhone الجديدين أكثر جاذبية، إلا أنها تزيد من فرصة فتح تطبيق عن طريق الخطأ.