شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو الكمبيوتر بيهنج.. 7 نصائح للتخلص من المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من المستخدمين من مشكلة بطء الكمبيوتر، والتي غالباً ما تحدث نتيجة لاستهلاك موارد الجهاز مثل المعالج والذاكرة (RAM)، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء جهاز الكمبيوتر والتقليل من البطء:

1. إغلاق البرامج غير الضرورية

تأكد من إغلاق البرامج التي لا تحتاج إليها في الوقت الحالي، خاصة تلك التي تعمل في الخلفية وتستهلك موارد الجهاز مثل المتصفحات الثقيلة أو برامج التصميم. يمكنك مراقبة استهلاك الموارد عبر "مدير المهام" في نظام ويندوز أو "Activity Monitor" في نظام ماك.

2. تقليل عدد البرامج التي تعمل عند بدء التشغيل

هناك برامج تشتغل تلقائيًا مع بدء تشغيل الجهاز، مما يزيد من استهلاك الموارد. لتعطيل البرامج غير الضرورية:

- في نظام ويندوز: افتح "مدير المهام"، ثم توجه إلى تبويب "Startup" لتعطيل البرامج التي لا تحتاجها.

- في نظام ماك: افتح "System Preferences"، ثم "Users & Groups"، واختر "Login Items" لتعطيل البرامج غير الضرورية.

3. تنظيف الجهاز من الملفات غير الضرورية

احذف الملفات المؤقتة والمهملات التي تستهلك مساحة وتبطئ أداء الجهاز:

- في نظام ويندوز: استخدم أداة "Disk Cleanup" أو برامج مثل CCleaner لتنظيف الملفات.

- في نظام ماك: احذف الملفات غير الضرورية بانتظام وتفقد استخدام المساحة عبر "Storage Management".

4. تحديث البرامج ونظام التشغيل

تأكد دائمًا من تحديث نظام التشغيل والبرامج إلى أحدث الإصدارات، حيث تحتوي عادة على تحسينات في الأداء وإصلاحات للثغرات.

5. زيادة الذاكرة العشوائية (RAM)

إذا كان جهازك قديماً أو يحتوي على ذاكرة عشوائية قليلة، فقد يكون من المناسب ترقية الرامات لتحسين أداء الجهاز وزيادة سرعته في تنفيذ المهام.

6. فحص الجهاز من الفيروسات والبرامج الضارة

تؤدي الفيروسات والبرامج الضارة إلى استهلاك موارد الجهاز بشكل كبير وقد تتسبب في بطء الأداء. استخدم برنامج مكافحة الفيروسات لفحص الجهاز بانتظام والتأكد من خلوه من أي تهديدات.

7. تعطيل المؤثرات البصرية غير الضرورية

تؤدي المؤثرات البصرية مثل الشفافية والانتقالات إلى استهلاك موارد إضافية. لتعطيل هذه المؤثرات:

- في ويندوز: اذهب إلى "إعدادات النظام المتقدمة"، ثم "إعدادات الأداء"، واختر "ضبط لأفضل أداء".

- في ماك: قلل الشفافية من خلال "Accessibility" في "System Preferences".