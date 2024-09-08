شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين iPhone XS وGoogle Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون x، وذلك في سبتمبر 2018، ويتميز كل من أيفون Xs وأيفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحم اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وهاتف Google Pixel 9:

هاتف iPhone XS

‏‎الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2659 mAh. الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

‏Google Pixel 9

المعالج: جوجل موتر G4

وحده المعالجه المركزيه CPU: ثماني النواة

معالج الرسوميات (GPU) : G715

الذاكرة الخارجية: لا التخزين

والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام

نوع الشاشة: أموليد

حجم الشاشة: 6.3 بوصة

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل

الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

كاميرا الإمامية: 10 ميجابكسل

البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة