شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين iPhone XS وGoogle Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون x، وذلك في سبتمبر 2018، ويتميز كل من أيفون Xs وأيفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحم اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS وهاتف Google Pixel 9:هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh. الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.Google Pixel 9
المعالج: جوجل موتر G4
وحده المعالجه المركزيه CPU: ثماني النواة
معالج الرسوميات (GPU) : G715
الذاكرة الخارجية: لا التخزين
والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام
نوع الشاشة: أموليد
حجم الشاشة: 6.3 بوصة
دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل
الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل
كاميرا الإمامية: 10 ميجابكسل
البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
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