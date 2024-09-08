شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب تجعلك ترغب فى الحصول على iPhone16 غير ذكاء أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق iPhone 16 ، قد يكون الذكاء الاصطناعي هو السبب الأبرز للحصول على الهاتف الجديد، لكنه ليس سببًا قويًا بشكل خاص للعديد من المستهلكين، إلا أن التقارير الجديدة تخبرنا أن هذا iPhone قد يكون أفضل كاميرا فيديو صنعتها أبل على الإطلاق.

إذا كنت تتابع تسريبات هواتف iPhone الجديدة، فربما سمعت عن زر كاميرا جديد شائعات، واتضح أن هذا قد لا يكون التحسين الوحيد للكاميرا في iPhone هذا العام، لكنه يلعب دورًا كبيرًا.

تزعم مصادر من داخل الصناعة أن iPhone 16 سيكون قادرًا على التصوير بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، مقارنة بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية على iPhone 15، ووفقًا لهذه التقارير، لا يبدو أن وضع 120 إطارًا في الثانية هذا مخصص للتصوير البطيء، بل للتسجيلات الأكثر سلاسة.

علاوة على ذلك، سيسمح لك توصيل هاتفك بوحدة تخزين خارجية بالتصوير بدقة ProRes 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وحتى QuickTake يتم ترقيته من 1080 بكسل إلى 4K واضحة، ولم نبدأ حتى في الحديث عن زر الكاميرا.

ومن الواضح أن زر الكاميرا الجديد هو زر حساس للمس يمكنه تنفيذ إجراءات مختلفة وفقًا لكيفية الضغط عليه.

بعض الإجراءات المتنوعة التي يقوم بها زر الكاميرا

فتح الكاميرا أو تطبيق محدد آخر

ضبط التركيز

التقاط صورة

تسجيل مقطع فيديو

ضبط التكبير/التصغير

ضبط التعريض

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن iPhone 16 سيسمح لك أيضًا بإيقاف مؤقت واستئناف تسجيل الفيديو.

من المحتمل أن يكون iPhone 16 أحد أفضل الهواتف التي تستحق الشراء اليوم، ولكن قد لا يكون ذلك كافيًا لجعله ترقية جديرة بالاهتمام، ناهيك عن كونها ضرورية.