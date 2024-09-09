شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس تنجح فى نشر أقمار صناعية للتجسس لصالح الولايات المتحدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت سبيس إكس بنجاح مجموعة من أقمار التجسس من الجيل التالي لصالح مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي (NRO) في وقت متأخر من يوم 5 سبتمبر 2024، انطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا في الساعة 11:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وأرسل أقمارًا صناعية سرية إلى المدار، وفقاً لموقع gadgets360.

المهمة، التي أطلق عليها NROL-113، هي جزء من شبكة الأقمار الصناعية الجديدة التابعة لمكتب الاستطلاع الوطني والتي تهدف إلى تعزيز قدراتها الاستطلاعية، وكان هذا هو الإطلاق الثاني لسبيس إكس في ذلك اليوم، بعد مهمة سابقة من فلوريدا نشرت 21 قمرًا صناعيًا للإنترنت من ستارلينك.

هبوط سلس لصاروخ فالكون 9

هبطت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، والتي أعيد استخدامها بالفعل 19 مرة، بنجاح على سفينة سبيس إكس بدون طيار، والتي كانت متمركزة في المحيط الهادئ، ويمثل هذا الإطلاق والهبوط العشرين للمعزز، حيث كانت 14 من هذه المهمات لبرنامج Starlink التابع لشركة سبيس إكس، يعد الاسترداد الناجح للمعزز إنجازًا آخر لشركة سبيس إكس، حيث يُظهر كفاءتها في إعادة استخدام الصواريخ لتقليل تكلفة المهام الفضائية.

الهندسة المعمارية المنتشرة لـ NRO

NROL-113 هي المهمة الثالثة في إطار "الهندسة المعمارية المنتشرة" التابعة لـ NRO، وهو نظام مصمم لزيادة المرونة من خلال العديد من الأقمار الصناعية الأصغر حجمًا، في حين تظل تفاصيل وظائف الأقمار الصناعية سرية، فإن هذه الهندسة تعكس استراتيجية NRO لنشر أنظمة أقمار صناعية أكثر قوة ومرونة، وأطلقت SpaceX أيضًا أول مهمتين في هذه السلسلة، NROL-146 في مايو وNROL-186 في يونيو، استمرارًا لتعاونها الوثيق مع الجيش الأمريكي.

86 إطلاقًا لشركة سبيس إكس في عام 2024

أكملت سبيس إكس الآن 86 مهمة مدارية في عام 2024، مع تركيز الغالبية على توسيع شبكة الإنترنت Starlink الخاصة بها، وعلى الرغم من النكسات التي واجهتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك فشل المرحلة العليا في يوليو وهبوط فاشل للصاروخ المعزز في أغسطس، تواصل الشركة جدول الإطلاق السريع، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال رحلات الفضاء.