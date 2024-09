شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر أيفون 16 .. كم تبلغ تكلفة أحدث سلسلة هواتف من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن الكشف عن سلسلة أيفون 16، ومن بين المستهلكين الذين يستعدون لخوض غمار الشراء، هناك سؤال واحد يطرحونه: "ما هو سعر أيفون 16؟"

والخبر السار هو أنه وفقًا لتقرير توقعات من TrendForce، من المتوقع أن يكون سعر طراز ايفون 16 الأساسي هو نفس السعر الابتدائي البالغ 799 دولارًا، وينطبق نفس الشيء على أيفون 16 بلس؛ حيث من المتوقع أن يتطابق مع أيفون 15 بلس.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالطرازات الأعلى، فقد تكون هناك قصة مختلفة:

سعر أيفون 16: كم سيكلف؟

وفقًا لـ TrendForce، إليك أسعار طرازات iPhone 16:

iPhone 16 (128GB) - تبلغ 799 دولارًا

iPhone 16 (256GB) - تبلغ 899 دولارًا

iPhone 16 (512GB) - تبلغ 1,099 دولارًا

iPhone 16 Plus (128GB) - تبلغ 899 دولارًا

iPhone 16 Plus (256GB) - تبلغ 999 دولارًا

iPhone 16 Plus (512GB) - تبلغ 1,199 دولارًا

iPhone 16 Pro (256GB) - تبلغ 1,099 دولارًا

iPhone 16 Pro (512GB) - تبلغ 1,299 دولارًا

iPhone 16 Pro (1TB) - تبلغ 1,499 دولارًا

iPhone 16 Pro Max (256GB) - تبلغ 1,199 دولارًا

iPhone 16 Pro Max (512GB) - تبلغ 1,399 دولارًا

iPhone 16 Pro (1TB) - تبلغ 1,599 دولارًا

ويبدو أن سعر iPhone 16 وiPhone 16 Plus سيطابق سعر الطرازات السابقة. ومع ذلك، سيرتفع سعر iPhone 16 Pro - تبلغ نوعًا ما.

وفقًا لـ TrendForce، لم يعد بإمكانك الحصول على طراز بسعة 128 جيجابايت من سلسلة iPhone 16 Pro مقابل 999 دولارًا. تقول الشائعات أن Apple ستلغي طراز 128 جيجابايت من iPhone 16 Pro، مما يجعل تكوين 256 جيجابايت هو الطراز الأساسي الجديد. (حدث شيء مشابه مع iPhone 15 Pro Max العام الماضي.)

بعبارة أخرى، أرخص iPhone 16 Pro يمكنك الحصول عليه هو طراز 256 جيجابايت والذي سيكلفك 1,099 دولارًا، ومن المتوقع أن يكون سعر iPhone 16 Pro Max هو نفس سعر الطراز السابق: 1,199 دولارًا.