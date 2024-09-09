شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء عرض تقديمى بالبوربوينت والان مع تفاصيل الخبر

تُعد عروض PowerPoint طريقة رائعة لمشاركة المعلومات مع فريق، ولكن إعدادها يتطلب مهارات خاصة، يوجد أدلة حول الاستخدام العام لبرنامج PowerPoint، لكن إذا كنت حريصًا على البدء في إنشاء عرض شرائح الآن، فهذه هي الطريقة.

إليك كيفية إنشاء عرض تقديمي بالبوربوينت.

الخطوة الأولى في إنشاء عرض الشرائح المميز الخاص بك هي إنشاء العرض التقديمي نفسه وإليك كيفية القيام بذلك.

الخطوة 1: قم بتثبيت Powerpoint (كجزء من Microsoft 365 ) إذا لم تقم بذلك بالفعل، ثم افتح التطبيق.

الخطوة 2: ستمنحك الشاشة الرئيسية مجموعة من الخيارات لاختيار القوالب والعروض التقديمية المعدة مسبقًا لتمنحك نقطة بداية رائعة، حدد أحدها إذا كان مناسبًا ولمزيد من الخيارات، حدد علامة التبويب الجديدة من القائمة الموجودة على الجانب الأيسر.

بدلاً من ذلك، إذا كنت تريد البدء من لوحة قماشية فارغة، حدد عرض تقديمي فارغ.

الخطوة 3: من هنا من الجيد تسمية العرض التقديمي وحفظه حتى تتمكن من العودة إليه لاحقًا، حدد ملف > حفظ أو* حفظ باسم*، ثم قم بتسمية الملف على اليمين واختر موقعًا له وحدد حفظ .