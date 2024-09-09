شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين iPhone 12 mini و Google Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 12 mini منذ أكثر من عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone 12 mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين وهاتف Google Pixel 9 كما يلي:

‏iPhone 12 mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

‏Google Pixel 9

المعالج: جوجل موتر G4

وحده المعالجه المركزيه CPU: ثماني النواة

معالج الرسوميات (GPU) : الخالدون G715

الذاكرة الخارجية: لا التخزين والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام

نوع الشاشة: أموليد

حجم الشاشة: 6.3 بوصة

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل,

الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل

البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة.