شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية البحث عن الصور من خلال ميزة Ask Photos الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهل جوجل على المستخدمين البحث عبر مكتبات الصور الخاصة بهم من خلال ميزة جديدة تسمى "Ask Photos"، وتتيح هذه الميزة، التي تعمل بنماذج الذكاء الاصطناعي Gemini من Google، للمستخدمين البحث عن الصور ومقاطع الفيديو في Google Photos باستخدام لغة وصفية أكثر طبيعية، ولم يعد الأمر يتعلق فقط بالبحث عن الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الأماكن؛ الآن، يمكنك وصف مشاهد أو لحظات معينة، وسيقوم Google Photos بسحب النتائج الأكثر صلة.

ما هي ميزة Ask Photos؟

‏Ask Photos هي أداة بحث متقدمة تتيح للمستخدمين التفاعل مع مكتبات الصور الخاصة بهم بطريقة أكثر محادثة، وإنها تتجاوز عمليات البحث العادية القائمة على الكلمات الرئيسية التي تقدمها Google Photos لسنوات، وباستخدام Ask Photos، يمكنك طرح أسئلة معقدة أو وصف سيناريوهات للعثور على ذكريات معينة، على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن صورة لك ولصديق تضحكان في حدث ما، فيمكنك ببساطة كتابة أو قول "جودي وأنا نضحك"، وستقوم الميزة بسحب الصور ذات الصلة، يمكنه أيضًا فهم الاستعلامات التفصيلية الأخرى مثل "التجديف بالكاياك على بحيرة محاطة بالجبال" أو "إيما ترسم في الفناء الخلفي"، وهذا يجعل من الأسهل بكثير البحث في مكتبات الصور الكبيرة للعثور على ما تبحث عنه بالضبط.

كيف يعمل؟

يستفيد Ask Photos من نماذج الذكاء الاصطناعي القوية من جوجل لفهم سياق صورك والأشخاص أو الأماكن أو الأشياء الموجودة فيها، ويمكن للميزة التعرف على أهم الأشخاص في حياتك أو الهوايات التي تستمتع بها أو المواقع المحددة التي زرتها، ويمكنك طرح أسئلة محددة على Ask Photos مثل "أين خيمنا آخر مرة ذهبنا فيها إلى يوسمايت؟" أو "ماذا تناولنا الطعام في الفندق في ستانلي؟" بناءً على التفاصيل الموجودة في صورك، سيعطيك الإجابة، ويمكنه تحديد تفاصيل مثل معدات التخييم في صورة أو طبق على الطاولة لمساعدتك في العثور على الصورة الصحيحة.

إذا لم تنجح الميزة في البحث بشكل صحيح في المحاولة الأولى، فيمكنك تحسينها عن طريق إضافة المزيد من التفاصيل، على سبيل المثال، قد تذكر وقت السنة أو اسم صديق في الصورة، وسيقوم Ask Photos بتعديل بحثه لتوفير نتائج أفضل.

يساعد Ask Photos أيضًا في مهام مثل اختيار أفضل الصور لألبوم مشترك أو تلخيص رحلة، وهذا مفيد بشكل خاص عندما يكون لديك مئات الصور من حدث ما، وتريد فرزها بسرعة للعثور على أبرز الأحداث.

متى سيتم طرحها؟

ميزة Ask Photos الجديدة متاحة حاليًا في مرحلة الوصول المبكر ويتم طرحها لمستخدمين محددين في الولايات المتحدة كجزء من Google Labs، وتأخذ جوجل وقتها في الطرح للتأكد من أن الميزة تعمل بشكل جيد قبل إتاحتها للجميع، إذا كنت مهتمًا بتجربتها مبكرًا، فيمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار، بمجرد أن تشعر جوجل بالثقة في أداء الميزة، سيتم إتاحتها لجمهور أوسع.