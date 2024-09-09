شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خايف عليها تضيع: كيفية عمل "باك آب" لكل البيانات على موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبحت البيانات المخزنة عليها ذات أهمية كبيرة، سواء كانت صورًا لذكريات ثمينة، جهات اتصال مهمة، أو ملفات عمل حيوية، فإن فقدان هذه البيانات قد يكون له تأثير سلبي كبير، لذا، من الضروري عمل "باك أب" بشكل منتظم للحفاظ على بياناتك في حالة تعرض هاتفك للتلف أو الضياع.

إليك خطوات بسيطة لعمل "باك آب" لكل البيانات على موبايلك:

1. تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي

معظم أنظمة الهواتف الذكية، مثل الأندرويد وiOS، توفر خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي عبر الحسابات السحابية. على أجهزة الأندرويد، يمكنك الذهاب إلى "الإعدادات" واختيار "النسخ الاحتياطي والاستعادة"، ثم تفعيل النسخ التلقائي على حسابك في جوجل، أما على أجهزة الآيفون، فافتح "الإعدادات" واختر "iCloud" وتأكد من تفعيل "iCloud Backup".

2. اختيار البيانات المراد نسخها

من المهم تحديد نوع البيانات التي ترغب في نسخها احتياطيًا، يمكنك تحديد الصور، مقاطع الفيديو، التطبيقات، والرسائل، بالإضافة إلى بيانات التطبيقات الأخرى، على أجهزة الأندرويد، يمكنك اختيار ما تود نسخه عبر إعدادات جوجل، أما على الآيفون، يمكنك التحكم في ما يتم نسخه من خلال قائمة "iCloud".

3. التحقق من مساحة التخزين السحابية

تأكد من أن لديك مساحة كافية على حسابك السحابي، خدمات مثل Google Drive وiCloud توفر مساحات مجانية، ولكن إذا كانت بياناتك كبيرة، قد تحتاج لشراء مساحة إضافية، يُنصح بمراجعة حجم النسخ الاحتياطي دوريًا للتأكد من عدم نفاد المساحة.

4. إجراء النسخ الاحتياطي يدويًا

إذا كنت تفضل عدم الاعتماد على النسخ التلقائي، يمكنك دائمًا إجراء نسخة احتياطية يدويًا، على أجهزة الأندرويد، اختر "النسخ الاحتياطي الآن" من قائمة النسخ الاحتياطي في الإعدادات، وعلى أجهزة الآيفون، يمكنك الضغط على "النسخ الاحتياطي الآن" في قائمة iCloud.

5. استعادة البيانات عند الحاجة

في حالة تلف هاتفك أو فقدانه، يمكنك استعادة البيانات بسهولة من النسخة الاحتياطية، عند إعداد هاتف جديد، سيوفر لك الجهاز خيار استعادة البيانات من النسخة السحابية، سواء كان ذلك عبر Google Drive أو iCloud.