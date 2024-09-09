شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق أيفون 16 اليوم.. التوقيت ومكان المشاهدة والتفاصيل الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق شركة أبل هواتف ايفون الرائدة لعام 2024 في حدث Glowtime اليوم الاثنين 9 سبتمبر، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، وسيُقام في Apple Park، المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.

وسيتم بث حدث الإطلاق مباشرة على قناة ابل الرسمية على YouTube، وفي الحدث، ستعلن ابل عن أربعة هواتف ايفون جديدة، بما في ذلك ايفون 16 وايفون 16 Plus وايفون 16 Pro وايفون 16 Pro Max. بالإضافة إلى هواتف ايفون، ستطلق ابل أيضًا Apple Watch Series 10 وAirPods 4، ومع ذلك، سيكون أبرز ما في الحدث هو إطلاق Apple Intelligence على هواتف ايفون.

ابل والذكاء الاصطناعي

أعلنت ابل عن Apple Intelligence – وجهة نظر الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) – في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2024، وفي ذلك الوقت، أعلنت الشركة أن دعم Apple Intelligence سيكون "متاحًا مجانًا" على سلسلة ايفون 16 الجديدة وايفون 15 Pro وايفون 15 Pro Max الحاليين، وأجهزة iPad وMac مع M1 والإصدارات الأحدث.

تجري ابل تغييرات كبيرة على Siri مع تقديم Apple Intelligence، وتقول ابل إنها ستكون بداية "عصر جديد لـ Siri". قالت ابل إن تحسينات الذكاء الاصطناعي ستجعل Siri أكثر طبيعية وارتباطًا وشخصية.

اسم الحدث، "It's Glowtime" مستوحى أيضًا من أحد التغييرات المرئية البارزة القادمة إلى أجهزة ايفون: سيؤدي تنشيط Siri إلى تشغيل ضوء متوهج حول زوايا الشاشة، يشبه تأثيرات إشعارات Android.

مع وصول Apple Intelligence الجديد إلى أجهزة ايفون، سنرى أيضًا تكامل ChatGPT من OpenAI في هواتف ابل. سيتم إضافة دعم ChatGPT-4o إلى أجهزة ايفون وفي النهاية سيتم طرح برامج الدردشة الآلية من Google وAnthropic ومنصات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ما الذي يمكن توقعه من سلسلة ايفون 16

تواصل ابل تقليدها بتقديم أربعة طرز في تشكيلة ايفون 16: ايفون 16 و16 Plus و16 Pro و16 Pro Max. يعمل كل جهاز بشريحة A18 Pro الجديدة، مما يوفر قدرات عالية الأداء في جميع المجالات، ولكن كل طراز يجلب ميزاته الفريدة.

يعيد ايفون 16 القياسي عناصر التصميم من ايفون 11، مع كاميرات مكدسة رأسياً موضوعة في وحدة على شكل كبسولة، لتحل محل الترتيب القطري الذي شوهد في الإصدارات الأخيرة. يتوفر ايفون 16 بألوان مرحة مثل الأبيض والأسود والأزرق والأخضر والوردي، ويوفر جمالية جديدة مع الاحتفاظ بالميزات المألوفة. يعكس نظام الكاميرا نظام ايفون 15، حيث يتميز بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل مع تكبير بصري 2x، مما يجعله خيارًا قويًا للمستخدمين العاديين.

تم تصميم ايفون 16 Plus لأولئك الذين يفضلون الشاشات الأكبر حجمًا، وهو مثالي للبث المباشر والألعاب. وفي حين أنه يشترك في العديد من الميزات نفسها مع الطراز القياسي، بما في ذلك نظام الكاميرا، إلا أنه يتميز بشاشته الأكبر، ومع ذلك، هناك حل وسط طفيف: من المتوقع أن يتم تقليل سعة البطارية بنحو 9 في المائة مقارنة بطراز العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، قد تساعد كفاءة البطارية المحسنة في تعويض الحجم الأصغر.

يقدم ايفون 16 Pro وPro Max الميزات الأكثر تقدمًا في التشكيلة، بما في ذلك ترقية كبيرة للكاميرا. تقفز العدسة فائقة الاتساع من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، مما يوفر جودة صورة أفضل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتحسن عمر البطارية بشكل كبير، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بوقت استخدام أطول. يضيف لون "التيتانيوم الصحراوي" الجديد، بلمسته النهائية غير اللامعة، لمسة متطورة لهذه الطرز المتميزة.

Apple Watch Series 10 وAirPods 4

من المرجح أن تكون Apple Watch Series 10 مميزة بعض الشيء هذه المرة لأنها تصادف أيضًا الذكرى السنوية العاشرة للساعة الذكية. يُشاع أن هذا الإصدار المميز يتميز بتصميم أكثر أناقة ونحافة مع أحجام شاشة أكبر. تشير التقارير إلى أن طراز 41 مم الحالي قد يتوسع إلى 45 مم، في حين أن إصدار 45 مم قد يزيد إلى 49 مم، مما يوفر للمستخدمين مساحة شاشة أكبر وتجربة أكثر غامرة.

من المرجح أيضًا أن تشهد ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية في Apple Watch، وهي جزء أساسي من جاذبيتها، ترقيات كبيرة. تشير التكهنات إلى تقديم مراقبة ضغط الدم واكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم، وذلك بفضل تحليل النوم والتنفس المتقدم.

إلى جانب Apple Watch، من المتوقع أن تقوم ابل بتحديث مجموعة AirPods الخاصة بها مع إصدار AirPods 4، ومن المتوقع أن تتبنى سماعات الأذن الجديدة هذه تصميمًا حديثًا بسيقان أقصر، مما يوفر مظهرًا أكثر انسيابية، بالإضافة إلى ذلك، قد تتحول AirPods 4 إلى الشحن عبر USB-C، بما يتماشى مع انتقال ابل إلى هذا المعيار العالمي، كما هو الحال في طرازات iPad وMacBook الحديثة.

من أكثر الشائعات المثيرة للاهتمام المحيطة بسماعات AirPods 4 هي إمكانية تضمين خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وهي ميزة كانت حصرية في السابق لسماعات AirPods Pro. وإذا كان هذا صحيحًا، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة سماعات AirPods القياسية بشكل كبير من خلال تزويد المستخدمين بميزات صوتية متميزة بسعر أكثر معقولية، بشكل عام، كلاهما ومن المتوقع أن تقدم Apple Watch Series 10 وAirPods 4 تطورات ملحوظة في التصميم والوظائف.