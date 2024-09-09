شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب قد يتيح فى الدردشة إجراء مكالمات وإرسال رسائل إلى تطبيقات آخرى والان مع تفاصيل الخبر

تستعد واتساب المنصة المملوكة لشركة ميتا لواحد من أكبر التغييرات في تاريخها، وهي السماح لمستخدميه قريبًا بالدردشة أو حتى إجراء مكالمات مع أولئك الذين يستخدمون تطبيقات أخرى، حيث ستكون إمكانية التشغيل التفاعلي لجهات خارجية متاحة لمستخدمي واتساب حيث تتطلع إلى الامتثال للقواعد في مناطق محددة.

محادثات WhatsApp مع التطبيقات الأخرى – كيف ستعمل ومتى

سيقدم تطبيق واتساب ميزة قابلة للتشغيل البيني والتي ستتيح لك إرسال الدردشات إلى الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات المراسلة الأخرى، وسيكون لديك في النهاية القدرة على الاتصال بهم (الفيديو أو الصوت).

ويتم إجراء هذه التغييرات بواسطة ميتا حيث تتطلع إلى الامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) للاتحاد الأوروبي (EU) الذي طارد بالفعل Apple وGoogle والمزيد من العلامات التجارية التقنية، حيث يهدف الحكم بشكل أساسي إلى منع شركات مثل ميتا من إعطاء الأولوية لمنتجاتها الخاصة، وهذا هو سبب حدوث قابلية التشغيل البيني لتطبيق واتساب.

لقد تحدثت ميتا أيضًا عن جلب مكالمات الفيديو إلى هذه المظلة ولكن سيتم ذلك في عام 2027، إذًا، كيف سيعمل دعم رسائل واتساب التابعة لجهة خارجية؟ تقول ميتا إنها ستخبر المستخدمين عندما يكون الخيار متاحًا ثم تسمح لهم بتحديد التطبيقات التي يريدون إرسال الدردشات إليها أو استقبالها.

سيكون لديك أيضًا القدرة على الحصول على هذه الدردشات في نفس موجز واتساب أو التحقق منها في صندوق بريد منفصل.