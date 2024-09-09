شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم.. كم سيبلغ مقدار ثروته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير جديد من مجموعة تتعقب الثروات، إن إيلون ماسك في طريقه ليصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027، وفقاً لصحيفة theguardian.

تنبع النتيجة التي توصلت إليها أكاديمية إنفورما كونكت حول رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وشركة الصواريخ الخاصة سبيس إكس ومنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) من حقيقة أن ثروة ماسك كانت تنمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 110٪. كما كان أغنى شخص في العالم، بثروة بلغت 251 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث بدأ تداول تقرير نادي تريليون دولار 2024 التابع للأكاديمية يوم الجمعة.

وأشار تحليل الأكاديمية إلى أن مؤسس تكتل الأعمال جوتام أداني من الهند سيصبح ثاني من يحقق وضع تريليونير، ويقال إن هذا سيحدث في عام 2028 إذا ظل معدل نموه السنوي عند 123٪.

يمكن أن يصبح جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا إنفيديا، وبراجوجو بانجيستو، قطب الطاقة والتعدين الإندونيسي، أيضًا تريليونيرين في عام 2028 إذا استمرت مساراتهم، برنارد أرنو، رئيس LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton وثالث أغنى شخص في العالم بحوالي 200 مليار دولار، في طريقه إلى تجاوز تريليون دولار في عام 2030 - وهو نفس العام الذي وصل فيه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.

لقد حققت مجموعة من الشركات تقييمات تزيد عن تريليون دولار، وقد تصدرت شركة بيركشاير هاثاواي مؤخرًا التقييم في أواخر أغسطس، قبل أيام من احتفال مهندسها المعماري وارن بافيت بعيد ميلاده الرابع والتسعين، وانضمت شركة إنفيديا إلى نادي تريليون دولار في مايو 2023 وفي يونيو وصلت إلى 3 تريليون دولار، مما وضعها في ذلك الوقت بعد مايكروسوفت وقبل آبل باعتبارها ثاني أكثر شركة قيمة في العالم.

ومع ذلك، وكما أشارت قناة سي إن بي سي، فإن مسألة من قد يكون أول تريليونير في العالم كانت تثير اهتمام الجمهور منذ أن توج العالم أول ملياردير في عام 1916، وكان ذلك جون دي روكفلر من الولايات المتحدة، مؤسس وأكبر مساهم في شركة ستاندرد أويل في ذلك الوقت.

قبل أيام قليلة من اختيار أكاديمية إنفورما كونيكت لماسك باعتباره المرشح الأكثر احتمالا ليصبح أول تريليونير في العالم، أثار أحد منشوراته على إكس ردود فعل عنيفة من العديد من مستخدمي الموقع.

قال منشوره إن المقابلة بين المذيع السابق لفوكس نيوز تاكر كارلسون ومقدم البودكاست داريل كوبر - وهو شخصية إعلامية يمينية - كانت "ممتعة للغاية، تستحق المشاهدة".

ادعى كوبر في المقابلة أن النازيين لم يقصدوا قتل الكثير من الناس عندما نفذوا الهولوكوست وقتلوا 6 ملايين يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، وبدلًا من ذلك، لاحظ كوبر أن النظام النازي لأدولف هتلر لم يكن مجهزًا لرعايتهم - وألقى مقدم البودكاست باللوم على رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في "تحول تلك الحرب إلى ما أصبحت عليه".

حذف ماسك منشوره في النهاية، وأدان البيت الأبيض مقابلة كارلسون مع كوبر ووصفها بأنها "إهانة مقززة وسادية لجميع الأميركيين".

أعلن الملياردير في أغسطس أنه يدعم دونالد ترامب في سعي المرشح الجمهوري إلى رئاسة ثانية في انتخابات نوفمبر، كما تخوض كامالا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطي، الانتخابات أيضًا.