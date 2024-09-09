شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Watch Ultra 3 .. تعرف على موعد طرح أحدث ساعة ذكية من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حالة من الترقب لعقد مؤتمر أبل "It's Glowtime" الخاص بالشركة، توقع الخبير الموثوق "مارك جورمان"، تأجيل الإعلان عن ساعة Apple Watch Ultra 3، في خبر صادم لعشاق الساعات الذكية المتينة، متوقعًا أن إعلان اليوم سيشمل فقط الكشف عن خيار اللون الأسود لإصدار Apple Watch Ultra 2 من العام الماضي، إلى جانب إصدار Apple Watch Series 10 الجديد بالكامل اليوم.

وتمكنت Apple من الحفاظ على السرية لمنتجاتها الجديدة المتوقع الكشف عنها في مؤتمر أبل اليوم، في ضوء التقارير التي تشير إلى أن هاتف iPhone 16 سيحمل مفاجآت عديدة لعشاق هواتف ايفون، لكن ما زالت الساعات الذكية التي تخطط الشركة الإعلان عنها خارج الحسبان للكشف عنها هذه الفترة.

وتوقع "جورمان"، أن يتم إصدار Apple Watch Ultra 3 في وقت لاحق بحلول نهاية عام 2024، إلا إذا قررت الشركة الكشف عن إصدار جديد بالألوان من الطراز الحالي، وسط بعض المعلومات التي اشارت إلى إمكانية طرح ساعة أبل من الجيل الثالث في خريف 2025، مع استحداث تقنيات طفيفة مقارنة بإصدار العام الماضي.

وتحمل Apple Watch Ultra 2 ، مزايا عدة ضمن الساعات الذكية المطروحة بالأسواق الأن، مما يجعل هناك تحدى أمام Apple، لاستحداث ترقيات وتطورات عديدة بالإصدار الجديد Watch Ultra 3، إذا حسمت موعد صدورها ليكون في خريف 2025، الأمر الذى يرفع توقعات الجميع بشأن الإصدار الجديد ليحمل مواصفات استثنائية.