شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد طرح iPhone 16؟ ومتى يصل التحديث الجديد لنظام التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر الكشف عن سلسلة هواتف iPhone 16 مساء اليوم خلال مؤتمر أبل، وهو ما يجعل لدى عشاق Apple تساؤل حول موعد طرح iPhone 16 بالفعل في الأسواق، إضافة إلى سعر iPhone 16، حيث يمكن تقديره وفقًا لأسعار نسخ iPhone 15 من 799 دولارًا وتصل إلى 1599 دولارًا لطراز 15 Pro بسعة تخزين 1 تيرابايت.

موعد طرح iPhone 16 بالأسواق

تختلف التوقعات حول سعر iPhone 16، فالبعض يرى أن ابل ستحافظ على خط التسعير أو أن تدرج سعات تخزين مختلفة، كما تنبئ بعض المعلومات أنه لايوجد تاريخ محدد حول طرح iPhone 16، لكن هناك توقعات أن يتم فتح طلبات الحجز المسبق لهواتف iPhone 16 يوم الجمعة القادمة بتاريخ 13 سبتمبر.

ومن المتوقع طرح iPhone 16 فى المتاجر بالفعل يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، لكن تظل هذه التواريخ مجرد تكهنات بناءً على تاريخ إصدار iPhone السابق لـ شركة Apple .

وتأتي هذه التوقعات بناءًا على الآليات التي اعتادت ابل أن تتبعها عند طرح الإصدار الجديد لها في كل عام، حيث تفتح شركة Apple عادةً باب الطلبات المسبقة يوم الجمعة التالي للمؤتمر الرسمي لها، وقد حافظت Apple على نفس الجدول الزمني كما في الماضي، مما يعني أن iPhone 16 سيكون متاحًا رسميًا للشراء يوم الجمعة 20 سبتمبر.

موعد طرح iOS 18 رسميا

تشير التوقعات إلى أن موعد طرح تحديث iOS 18 الجديد، سيكون الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، وهذا ما ينتظره أصحاب هواتف ايفون في النسخ السابقة، لتحديث الايفون القديم ليكون مشابهًا بالطرازات الحديثة، لكن على الصعيد الرسمي لم تعلن ابل عن موعد إصدار iOS 18، لكن التوقعات تشير الى الموعد سالف الذكر.