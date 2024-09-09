شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف رسميًا عن ساعتها الذكية Apple Watch Series 10 بسعر 399 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمر أبل "It's Glowtime" المنعقد حاليًا، كشفت شركة أبل عن ساعتها الذكية Apple Watch Series 10 الجديدة، حيث تقول الشركة إنها الأكبر منذ إطلاق الجهاز.

وأشار الرئيس التنفيذي تيم كوك إلى أن Apple Watch Series 10 تحتوي على "أكبر شاشة وأنحف تصميم لدينا".



Apple Watch Series 10

وتقول الشركة إن الشاشة أكبر بنسبة "30٪" من الأجيال السابقة، ومغطاة بـ "زجاج أونيكس متين"، وفي الوقت نفسه، يكون الجسم أرق بنسبة 10٪ من Series 9، حيث يبلغ قياسه 9.6 مم، وتبدأ الطلبات المسبقة لـ Apple Watch Series 10 يوم الجمعة 13 سبتمبر، مع الإطلاق الرسمي المقرر في الأسبوع المقبل 20 سبتمبر، و تبدأ الأسعار من 399 دولارًا للإصدار مقاس 44 مم.

وتم تحديث مكبر الصوت، وللمرة الأولى، سيتمكن المستخدمون من تشغيل الموسيقى والبودكاست مباشرة على الجهاز القابل للارتداء، بدون AirPods، ويمنحك ملف شحن جديد 80٪ من العمر في 30 دقيقة.



Apple Watch Series 102

ويتوفر خيار جديد من التيتانيوم، ليحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ ويجعل الساعة أخف وزنًا من ذي قبل، وتعمل Series 10 بشريحة S10 جديدة، وهذا يسمح للمعالجة العصبية الجديدة بتحسين الصوت باستخدام الميكروفون الموجود على متن الساعة، كما أنه يوفر الترجمة للجهاز، وهو ما من المفترض أن يكون مفيدًا للغاية أثناء السفر.



Apple Watch Series 10

وعلى الجانب المناخي، فإن الساعة الجديدة هي أحدث جهاز خالٍ من الكربون من إنتاج شركة Apple، وفقًا للشركة.

وعندما يتعلق الأمر بميزات الصحة، فإن Apple Watch Series 10 قادرة على اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم - وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم، يمكن لـ Apple Watch Series 10 تحديد متى يعاني المستخدم من انقطاع النفس أثناء النوم بناءً على ميزة تتبع النوم.

على غرار ما يحدث مع تطبيق Vitals الجديد في watchOS 11، يتعين على المستخدمين ارتداء Apple Watch أثناء النوم لبضعة أيام قبل الحصول على تشخيص انقطاع النفس أثناء النوم.

كما أن طرازات Apple Watch الجديدة أكثر مقاومة للماء، وهي معتمدة الآن للرياضات المائية عالية السرعة حتى عمق 20 مترًا. ولهذا السبب، تجلب Apple تطبيق Depth (الحصري حاليًا لطرازات Ultra) إلى Series 10.