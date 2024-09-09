شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن نسخة سوداء من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات مؤتمر أبل "It's Glowtime" المنعقد حاليًا، كشفت شركة أبل عن تحديث ساعة Apple Watch Ultra 2 بإضافة خيار لون جديد "أسود ساتان" وميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها أبل ساعة أبل ووتش ألترا بأكثر من لون منذ إطلاقها قبل عامين.



Apple Watch Ultra 2

وستستخدم ساعة أبل ووتش ألترا 2 مقياس التسارع والقياسات بمرور الوقت للكشف عن متى تكون حركة النائم متسقة مع انقطاع التنفس أثناء النوم، وتأتي هذه الميزة إلى ساعة أبل ووتش سيريز 10 الجديدة، بالإضافة إلى ساعة أبل ووتش سيريز 9، كما أعلنت أبل عن سوار ميلانيزي جديد من التيتانيوم، ويبلغ سعرها 799 دولارًا أمريكيًا ومتاح للطلب المسبق اليوم قبل إصداره في 20 سبتمبر.



Apple Watch Ultra 2

وستحصل ساعة أبل ووتش ألترا على نظام التشغيل watchOS 11، الذي يجلب معه تحديثات لـ Smart Stack - الأدوات التي تظهر عند تدوير التاج الرقمي والتي ستعرض الآن الأنشطة المباشرة، تمامًا مثل iPhone - ومجموعة من الميزات لتتبع الصحة بمرور الوقت، وتتضمن هذه الميزات Training Load، والتي يمكن أن تخبرك بمدى صعوبة دفع نفسك مقارنة بمجهودك المعتاد، وظهور تطبيق Vitals لأول مرة والذي سيخبرك ما إذا كانت المقاييس الرئيسية مثل معدل التنفس أو مدة نومك نموذجية بالنسبة لك أو إذا كانت بعض القياسات تعتبر قيمًا شاذة.

تم تقديم Apple Watch Ultra في عام 2022 كأول تحديث مهم لتصميم الجهاز القابل للارتداء. لقد برزت عن ساعات "Series" العادية بشاشة أكبر وجسم أكثر ضخامة بالإضافة إلى زر عمل قابل للتخصيص - وهو مفهوم جلبته Apple لاحقًا إلى iPhone 15 Pro، وأصدرت الشركة Ultra 2 العام الماضي بشاشة أكثر سطوعًا وشريحة S9 جديدة مكنت معالجة Siri على الجهاز.



Apple Watch Ultra 2

قد لا تكون Watch Ultra قد تغيرت كثيرًا هذا العام، لكنها لا تزال بطلة البطارية في مجموعة ساعات Apple الذكية، إنها أيضًا أغلى ساعات Apple Watch وهي تستهدف بشكل مباشر مرتدي الساعات الذكية الأكثر رياضية، والذين يقضون وقتًا أطول في الخارج وفي الحركة والذين قد تكون الشاشة الأكثر سطوعًا والبطارية طويلة الأمد مهمة بالنسبة لهم.