شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح سماعات AirPods 4 رسميًا.. سعرها 179 دولارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل أخيرًا عن سماعة AirPods 4 لأول مرة في حدث "It's Glowtime" اليوم الإثنين، ووفقًا للشركة، تعد AirPods الجديدة جزءًا من "تحديثات مهمة عبر التشكيلة بأكملها"، حيث يقدم الطراز الجديد مرحلة في خط سماعات الرأس الشهير، مع إضافة "AirPods 4 مع إلغاء الضوضاء النشط"، ويبلغ سعر الطراز المتوسط ​​​​المتميز 50 دولارًا إضافيًا، كما تتميز بشحن لاسلكي ومكبر صوت مدمج لوظيفة Find My.



AirPods 4

تقول Apple إنها استخدمت "أدوات نمذجة متقدمة" لتحليل "آلاف الآذان" للحصول على تصميم جديد أكثر راحة، تعمل سماعات AirPods الجديدة بشريحة H2، التي تقدم تحسينات في التشغيل وجودة صوت المكالمات.



AirPods 4

أخيرًا، تأتي سماعات AirPods 4 بمنفذ USB-C في علبة الطراز الأساسي عبر كلا المستويين، والتي تشير الشركة إلى أنها ستوفر 30 ساعة بشحنة واحدة.

وستتوفر سماعات الأذن في طرازين: طراز للمبتدئين، يُعرف باسم AirPods 4، وطراز أعلى مستوى مع إلغاء الضوضاء - وهو الأول من نوعه في خط AirPods القياسي - يُعرف باسم AirPods 4 ANC

سماعات AirPods 4 متاحة للطلب المسبق بدءًا من اليوم، وستبدأ الشحن في 20 سبتمبر، يبلغ سعر الطراز الأساسي 129 دولارًا، بينما يصل سعر طرازات ANC إلى 179 دولارًا.



AirPods 4



تضيف أبل أيضًا ميزات Find My المحسنة لسماعات AirPods، بما في ذلك مكبر الصوت المخصص لـ Pro سابقًا والمدمج في العلبة. كما يدعم الآن الشحن اللاسلكي أيضًا.

مع إصدار iOS 18، تقدم أبل لطرازات AirPods، بما في ذلك Pro، تفاعلات Siri جديدة. تم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في WWDC، وتتيح لك هز رأسك بنعم أو لا للرد على أسئلة Siri.