شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول عدد مستخدمي Bluesky لأكثر من 9 ملايين مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Bluesky أنها أضافت 3 ملايين مستخدم جديد، ليصل إجمالي عدد مستخدميها إلى أكثر من 9 ملايين، وتعتبر أنها نمت قاعدة مستخدمي المنصة الاجتماعية بنحو 50% في الأسبوع أو نحو ذلك منذ حظرت محكمة برازيلية تطبيق X، وأدى الحظر إلى وصول Bluesky إلى قمة مخططات تطبيقات ايفون المجانية في البرازيل، حيث تحتل المرتبة الثانية حاليًا، بعد تطبيق Meta المنافس Threads.

بالإضافة إلى مشاركة أحدث أرقام المستخدمين، أكدت Bluesky أيضًا للمستخدمين القدامى والجدد أن دعم الفيديو سيأتي قريبًا.

وبدأت المنصة كمبادرة مدعومة من X لإنشاء بروتوكول اجتماعي مفتوح، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين شركة ناشئة مستقلة مدعومة برأس مال مخاطر ومفتوحة بالكامل للجمهور في فبراير.

وقالت Bluesky أن 85% من مستخدميها الجدد برازيليون أدى إلى جلب العديد من المستخدمين الجدد بهذه السرعة إلى حدوث مشكلات فنية عرضية.