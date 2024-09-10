شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الحجز المسبق لهواتف iPhone 16 الجديدة.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن أحدث تشكيلة من الهواتف الذكية خلال حدث إطلاق iPhone 16 لعام 2024 أمس الاثنين، والآن، أصبحت أربعة طرز جديدة متاحة للطلب المسبق: iPhone 16، وiPhone 16 Plus الأكبر، وiPhone 16 Pro المتطور، وشقيقه الأكبر iPhone 16 Pro Max.

وفي العام الماضي، جاء التغيير الأكثر بروزًا في التصميم مع اعتماد منفذ شحن USB-C، وهذا العام، تحصل الهواتف على زر سعوي متعدد الوظائف جديد على الجانب، والخبر الكبير الآخر موجود في الداخل مع شريحة A18 المصممة للتعامل مع جميع ميزات Apple Intelligence القادمة، وإذا كنت تعرف بالفعل أنك تريد هاتف iPhone 16 جديدًا لامعًا في أقرب وقت ممكن، فستفتح الطلبات المسبقة يوم الجمعة، قبل تاريخ الشحن في 20 سبتمبر.

Apple iPhone 16 وiPhone 16 Plus

يحتوي iPhone 16 على شريحة A18 أكثر قوة في الداخل - والتي تقول Apple إنها قادرة جدًا، ويمكنها منافسة سطح المكتب، وسيساعد ذلك في تشغيل ميزات Apple Intelligence مثل الحوسبة السحابية الخاصة على متن الطائرة، والرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها بشكل توليدي، وملعب الصور، والبحث المحدث عن الصور.

وستبدأ ميزات Apple Intelligence في الظهور الشهر المقبل. كما حرصت Apple على الإشارة إلى مدى جودة الشريحة الجديدة للألعاب على iPhone.

وغالبًا ما تحصل هواتف iPhone ذات الطراز الأساسي على ميزات موروثة كانت متوفرة سابقًا فقط في طرز Pro (مثل اعتماد Dynamic Island في العام الماضي)، وتمنح Apple الآن iPhone 16 زر الحركة الذي تم تقديمه مع iPhone 15 Pro، إنه يحل محل مفتاح كتم الصوت ويمكنه التعامل مع وظائف مختلفة - مثل التقاط صورة أو بدء مذكرة صوتية - اعتمادًا على ما تحدده في الإعدادات.

هناك أيضًا زر جديد سعوي حساس للقوة على الجانب يسمى التحكم في الكاميرا. لكنه يفعل أكثر من مجرد تشغيل والتقاط وضبط إعدادات الكاميرا، ويبدو أيضًا أنه جزء رئيسي من ميزات الذكاء البصري الجديدة من Apple، والتي سيتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

يبلغ قياس الشاشة 6.1 بوصة للحجم القياسي و6.7 بوصة لجهاز iPhone 16 Plus. شاشات Super Retina XDR هي نفسها الموجودة في طرازات العام الماضي ولكنها الآن مغطاة بشاشة زجاجية سيراميكية جديدة تقول Apple إنها أقوى بنسبة 50 بالمائة من ذي قبل.

تم توجيه الكاميرات بشكل مختلف قليلاً هذه المرة، مع اتجاه رأسي (بدلاً من قطري) يمكنه دعم تسجيل الفيديو المكاني للتكامل مع سماعات Vision Pro. توجد عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل، البطارية أكبر أيضًا.

سيتوفر هاتفا iPhone 16 وiPhone 16 Plus الجديدان بألوان جديدة، هي الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، بالإضافة إلى ألوان الأسود والأبيض، وسيبدأ سعرهما من 799 دولارًا للطراز القياسي و899 دولارًا للطراز Plus،ويمكنك طلب الهاتف الجديد مسبقًا مباشرةً من الموقع الإلكترونى لشكرة Apple بدءًا من يوم الجمعة، وسيبدأ شحن الهواتف في 20 سبتمبر.