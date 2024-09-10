شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سعر ايفون 15 قد ينخفض 10% بعد إطلاق iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أميرة شحاتةالثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 05:00 م
ووفقا لما ذكره موقع "mirror" البريطاني، تعتقد Sell Cell أن أحدث بياناتها تشير إلى أن أحداث ابل السابقة أدت إلى خسارة صانعي المكالمات الحاليين لقيمة الهواتف، وهذا أمر منطقي لأن هذه الهواتف لن تكون الأفضل على الإطلاق بمجرد أن تعرض ابل ما هو جديد.
في الأيام الأربعة عشر التي سبقت الإصدار، كان هذا الرقم يعادل خسارة 104 دولارات، وفي نفس الإطار الزمني، خسر iPhone 13 Pro Max 1TB أكبر قدر من هواتف سلسلة 13، فقد انخفض من 792.00 دولارًا إلى 727.00 دولارًا.
وأضافت، "إذا انتظرت لفترة طويلة، فقد ترى قيمة هاتفك تنخفض بنسبة تصل إلى 8.3% من قيمته؛ يمكن أن يخسر هاتف iPhone ما يصل إلى 133 دولارًا من قيمته من 28 يومًا قبل الإصدار، وحتى وقت إصدار الهاتف الجديد وما يصل إلى 104 دولارات من 14 يومًا قبل الإصدار، كانت هذه هي الحال بالنسبة لهاتف iPhone 14 Pro Max 1TB في عام 2023."
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