شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence يصل بداية من الشهر المقبل.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أبل عن طرح Apple Intelligence، وهو نظام ذكاء شخصى جديد مدمج فى iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia.

ويستخدم هذا النظام، الذي تم الكشف عنه في WWDC 2024 في يونيو، من Apple Silicon لتحسين معالجة اللغة والصور وتبسيط تفاعلات التطبيق وتخصيص تجارب المستخدم مع ضمان الخصوصية والأمان.

الميزات الرئيسية لـ Apple Intelligence:

- أدوات الكتابة: يمكن للمستخدمين تحسين النص عن طريق إعادة الكتابة والمراجعة والتلخيص فى تطبيقات مثل Mail وNotes وPages وتطبيقات الطرف الثالث.

- الصور: تتيح ميزة الذكريات للمستخدمين إنشاء أفلام عن طريق كتابة الأوصاف، كما تتيح إمكانيات البحث المحسّنة العثور على لحظات محددة في مقاطع الفيديو، وتزيل أداة التنظيف عوامل التشتيت الخلفية دون التأثير على الموضوع الرئيسي.

- الملاحظات وتطبيقات الهاتف: يمكن للمستخدمين تسجيل الصوت ونسخه وتلخيصه، وتُخطر تسجيلات المكالمات المشاركين تلقائيًا، وتساعد الملخصات في تذكر النقاط الرئيسية.

- الإشعارات والتركيز: تعمل الإشعارات الملخصة ووضع التركيز الجديد على تقليل المقاطعات من خلال عرض الرسائل العاجلة فقط، وتسلط ميزة الرسائل ذات الأولوية فى Mail الضوء على رسائل البريد الإلكترونى المهمة، وتقدم ميزة الرد الذكى اقتراحات للرد السريع.



- Siri: يتميز Siri بتصميم جديد مع ضوء متوهج على iPhone وiPad وCarPlay، كما أن على Mac، يمكن وضع Siri في أي مكان على سطح المكتب، ويمكن ايضا للمستخدمين التفاعل مع Siri عبر النص أو الصوت، وهو يوفر الآن فهمًا محسنًا للغة ومعرفة واسعة بالجهاز.

الميزات القادمة:

تتضمن الميزات الإضافية لـ Apple Intelligence، المقرر طرحها لاحقًا، ما يلي:

- Image Playground: والذي يمثل إنشاء صور مرحة على الفور، واستخدام Image Wand لتحسين الرسومات باستخدام صور سياقية.

- Genmoji: والذي يمثل إنشاء رموز تعبيرية مخصصة عن طريق كتابة الأوصاف أو استخدام الصور.

- Siri المحسّن: والذي يمثل تحسين الوعي السياقي والقدرة على تنفيذ المزيد من الإجراءات في التطبيقات، مع توسيع السياق الشخصي والوعي على الشاشة.

- تكامل ChatGPT: والذي يتمثل في الوصول إلى معرفة ChatGPT داخل iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia لمجموعة واسعة من المهام دون تبديل الأدوات.

وأبرزت ابل أن Apple Intelligence تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم طوال فترة تشغيلها، وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ Apple Intelligence في معالجتها على الجهاز، حيث تعمل العديد من النماذج بالكامل على الجهاز نفسه.

وللتعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا والتي تتطلب قوة معالجة إضافية، تعمل Private Cloud Compute على توسيع خصوصية أجهزة ابل إلى السحابة، ويمثل هذا التطور تقدمًا كبيرًا في الذكاء القائم على الخادم:

- أمان البيانات: مع Private Cloud Compute، لا يتم تخزين بيانات المستخدم أو مشاركتها مع ابل، بل يتم استخدامها فقط لإكمال طلب المستخدم، وتتم مراجعة الكود الموجود على خوادم Apple Silicon بانتظام من قبل خبراء مستقلين لضمان الخصوصية.

- تكامل ChatGPT: يستفيد المستخدمون الذين يصلون إلى ChatGPT من خلال Siri أو أدوات الكتابة من حماية الخصوصية، ويتم إخفاء عناوين IP، ولا تخزن OpenAI طلبات المستخدم.

- الوصول إلى ChatGPT: يمكن للمستخدمين استخدام ChatGPT مجانًا دون الحاجة إلى حساب، اما الذين يختارون ربط حساب، سيتم تطبيق سياسات استخدام البيانات الخاصة بـ ChatGPT.

توافر Apple Intelligence:

ستتوفر Apple Intelligence كتحديث مجاني بدءًا من iOS 18.1 وiPadOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1 في الإصدار التجريبي.

وسيتم طرح ميزات إضافية في الأشهر التالية للإصدار الأولي، وستكون متوافقة مع سلسلة iPhone 16 وسلسلة iPhone 15 Pro وطرازات iPad وMac مع M1 والإصدارات الأحدث.



وسيتم الطرح الأولية باللغة الإنجليزية الأمريكية، مع المزيد من اللغات والمناطق، بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، المخطط لها في ديسمبر، ولغات إضافية مثل الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية ستتبع العام القادم.