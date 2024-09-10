شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تعرف إنك مدمن تليفونات.. علامات تفصل بين استخدام الهاتف الطبيعى والمرضى والان مع تفاصيل الخبر

هناك خط رفيع بين الاستخدام الصحي والاستخدام المرضى للهاتف المحمول، فالاعتماد بشكل كبير على جهاز ما يمكن أن يؤدي إلى إدمان الهاتف المحمول، ورغم انتشار الاستخدام المزمن للهاتف، فكيف يمكنك التمييز بين الاستخدام "العادي" للهاتف وإدمانه؟

ووفقا لما ذكره موقع "addictioncenter"، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها التمييز بين ما إذا كان لدى شخص ما علامات وأعراض إدمان الهاتف:

- إهمال أو صعوبة إكمال الواجبات في العمل أو المدرسة أو المنزل.

- التحقق من ملفات تعريف الأشخاص بشكل متكرر بسبب القلق.

- الحوادث أو الإصابات بسبب استخدام الهاتف.

- العمل في وقت متأخر لإكمال المهام.

- ضعف أو انعدام الحياة الاجتماعية.

- الخوف من تفويت الفرصة.

- العزلة عن الأحباء.

- الشعور بعدم التواصل.

- الغضب أو الانزعاج إذا انقطع استخدام الهاتف.

- الاستيقاظ ليلاً للتحقق من الهاتف.

- الوصول إلى الهاتف في اللحظة التي يكون فيها بمفرده أو يشعر بالملل.

- الاهتزازات الوهمية (التفكير في أن الهاتف يرن بينما لا يفعل ذلك).

- الرغبة الشديدة في الوصول إلى الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر.

ويجب أن تعرف أنه لا يوجد مقدار محدد من الوقت أو التردد أو الرسائل المرسلة التى تشير إلى إدمان الهاتف، ومع ذلك فإن تراكم علامات التحذير المذكورة يعد مؤشرًا على وجود مشكلة أساسية في استخدام الهاتف.